Giá điện giờ cao điểm cao nhất từ 3.640-5.422 đồng/kWh

Quyết định số 1279 ngày 9/5/2025 của Bộ Công Thương nêu rõ, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Đáng lưu ý, giá điện giờ cao điểm đang đắt gần gấp 3 lần so với khung giờ thấp điểm.

Cụ thể, với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên, giá điện thấp điểm là 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và cao điểm 5.025 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh.

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Cấp điện áp Khung giờ cao điểm Khung giờ thấp điểm Mức giá chênh lệch 22 kV trở lên 5.025 1.609 3.416 Từ 6 kV đến dưới 22 kV 5.202 1.829 3.373 Dưới 6 kV 5.422 1.918 3.504

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm có giá 3.266 đồng/kWh;

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh.

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.

Cấp điện áp Giờ thấp điểm Giờ bình thường Giờ cao điểm Từ 110 kV trở lên 1.146 1.811 3.266 Từ 22 kV đến dưới 110 kV 1.190 1.833 3.398 Từ 6 kV đến dưới 22 kV 1.234 1.899 3.508 Dưới 6 kV 1.300 1.987 3.640

Điện khung giờ cao điểm mới dồn hết vào buổi tối

Ngày 22/4, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 963 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, khung giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 22h30, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Đối với khung giờ bình thường áp dụng cho các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, gồm hai khoảng: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h, tổng cộng là 13 giờ/ngày. Riêng Chủ nhật, giờ bình thường được áp dụng liên tục từ 6h đến 24h.

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h hàng ngày trong tuần, với tổng thời gian 6 giờ/ngày.

TT khung giờ Khung giờ điện mới Khung giờ điện cũ (đang áp dụng) Giờ cao điểm - Thứ Hai đến thứ Bảy: 17h30-22h30 (tổng 5 giờ); Chủ nhật: Không áp dụng - Thứ Hai đến thứ Bảy: 9h30-11h30, 17h-20h (tổng 5 giờ); Chủ nhật: Không áp dụng Giờ bình thường - Thứ Hai đến thứ Bảy: 6h-17h30, 22h30-24h (tổng 13 giờ); Chủ nhật: 6h-24h - Thứ Hai đến thứ Bảy: 4h-9h30, 11h30-17h, 20h-22h (tổng 13 giờ); Chủ nhật: 4h-22h Giờ thấp điểm 0h đến 6h các ngày trong tuần (tổng 6 giờ) Từ 22h đến 4h sáng ngày hôm sau (tổng 6 giờ)

Theo đó, cả khung giờ điện cũ và khung giờ điện mới đều có tổng thời gian áp dụng là 5 giờ/ngày cho 6 ngày mỗi tuần (từ thứ Hai đến thứ Bảy). Tuy nhiên, ở khung giờ điện mới, giờ cao điểm đều dồn vào buổi tối; trong khi khung giờ cũ thì điện giờ cao điểm chia hai khoảng thời gian là ban ngày và buổi tối.

Tương tự, điện giờ bình thường và thấp điểm của khung giờ mới so với khung giờ cũ cũng có sự thay đổi, song tổng số giờ áp dụng trong ngày vẫn giống nhau.

Mặc dù Bộ Công Thương đã ban hành quy định mới về khung giờ sử dụng điện, NSMO cũng đề xuất áp dụng ngay từ tháng 6/2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17h30 đến 22h30.

Trước đó, trong phần góp ý liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương về thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng việc điều chỉnh khung giờ cao điểm mang lại tác động tích cực khi tạo tín hiệu giá điện rõ ràng, khuyến khích khách hàng dịch chuyển phụ tải sang giờ thấp điểm và giờ bình thường. Từ đó, góp phần làm phẳng biểu đồ phụ tải, có thể giảm được hóa đơn tiền điện.

Ngoài ra, việc điều chỉnh khung giờ còn góp phần giảm chi phí chung của hệ thống điện, tối ưu vận hành nguồn điện (không phải huy động các nguồn giá điện cao, khai thác tốt nhất cơ cấu nguồn, giúp an toàn hệ thống điện và san bằng đồ thị phụ tải, giảm giá thành sản xuất điện). Đặc biệt là giảm nguy cơ thiếu điện vào các giờ cao điểm chiều.

Do tổng thời lượng các khung giờ không thay đổi so với hiện hành nên mức độ xáo trộn đối với phần lớn khách hàng được đánh giá là không lớn. Việc quy định không có giờ cao điểm sáng còn có thể thuận lợi hơn cho các hộ công nghiệp tổ chức sản xuất liên tục vào ban ngày, phù hợp với thời gian phát của các nguồn điện mặt trời.

EVN nhấn mạnh, nếu khách hàng điều chỉnh thời gian sử dụng điện phù hợp với khung giờ mới thì chi phí tiền điện sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể.