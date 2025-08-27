Doanh nhân “kim cương” bị bắt vì rửa tiền

Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại phố Hàng Mắm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn được biết đến với tên Quang Trường Diamond hay Quang Trường Jewelry vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam để điều tra tội Rửa tiền.

Trên mạng xã hội, Trường thường xuất hiện như một “doanh nhân trẻ” kinh doanh kim cương và trang sức cao cấp. Anh sở hữu bộ sưu tập xe sang gồm Lamborghini Urus hơn 20 tỷ đồng, Mercedes S450 Luxury, Porsche Panamera Executive và nhiều đồng hồ xa xỉ của Patek Philippe, Richard Mille, Rolex…

Doanh nhân “kim cương” Nguyễn Quang Trường bị bắt vì rửa tiền.

Theo điều tra, Trường tham gia đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Thanh Hóa) cầm đầu. Nhóm này lập công ty “bình phong” tại Campuchia để che giấu hành vi phạm pháp. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

TikToker “Cún Bông” và cú ngã bất ngờ

Vũ Hồng Phúc (tên thật Vũ Nam Phương, SN 1986) nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh “Cún Bông” từng được ca tụng là “bà trùm Hermes” khi sở hữu bộ sưu tập túi hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng. Có mẫu túi cô tiết lộ chi tới 4 – 5 tỷ đồng để sở hữu.

“Cún Bông” từng được ca tụng là “bà trùm Hermes” khi sở hữu bộ sưu tập túi hiệu trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Cún Bông thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa, sở hữu nhà đẹp, xe sang, hàng hiệu, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng trên mạng xã hội với lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn.

Tuy nhiên, ngày 23/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương (tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc "Cún Bông"), Nguyễn Nam Thắng (chồng Phương) và Chu Thị Mỹ Nhung (kế toán), cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 221 bộ luật Hình sự.

Cú ngã này khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi trước đó hình ảnh “mẹ 7 con giàu sang, hạnh phúc” của cô từng là niềm mơ ước của không ít người theo dõi.

“Mr. Pips” với vẻ ngoài hào nhoáng và thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Tháng 12/2024, cơ quan chức năng khởi tố Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa – Vũng Tàu), Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, Hà Nội) cùng 24 đối tượng khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Không tố giác tội phạm và Rửa tiền.

“Mr. Pips” với vẻ ngoài hào nhoáng và thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Nam với biệt danh “Mr. Pips” và đồng bọn lập nên các công ty môi giới chứng khoán “ảo”, tư vấn đầu tư tài chính, quảng bá cổ phiếu quốc tế như Facebook, Apple để dụ dỗ người tham gia. Trên mạng xã hội, Nam thường xuất hiện bên dàn siêu xe, khoe biệt thự, đồng hồ hàng hiệu, tạo hình ảnh “doanh nhân triệu đô”.

Khi bị bắt, công an thu giữ khối tài sản khổng lồ: 316 tỷ đồng trong tài khoản, 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 59 đồng hồ trị giá khoảng 300 tỷ đồng cùng 125 bất động sản đã bị phong tỏa.

Phan Công Khanh, “ông trùm” siêu xe sa lưới

Phan Công Khanh (SN 1994, quê Bến Tre, sống tại TPHCM) là gương mặt quen thuộc trong giới chơi siêu xe, ngang hàng với những cái tên đình đám như Cường Đô La, Minh Nhựa. Khanh còn được mệnh danh là “tay buôn” siêu xe khét tiếng, đưa nhiều mẫu Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Porsche hiếm về Việt Nam.

Khanh từng chia sẻ xuất thân không giàu có, khởi đầu bằng việc mua bán xe máy cũ trước khi lấn sang mảng siêu xe. Anh cũng thường xuyên lên mạng xã hội khoe dàn xe đắt đỏ, viết bài “dạy” giới trẻ khởi nghiệp.

Phan Công Khanh, “ông trùm” siêu xe.

Tuy nhiên, tháng 7/2023, Khanh bị tạm giữ để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 7/2025, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Công Khanh (tức Khanh “Super”) cùng đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.