Những màn hình kỹ thuật số mang dáng dấp trò chơi điện tử, các tấm ốp vuông vức cùng loạt công tắc phát ra tiếng “click” là những chi tiết đặc trưng của nội thất ô tô thập niên 1970 và 1980, gợi cảm giác như bước vào một “cỗ máy thời gian”.

Alfa Romeo Montreal (1970)

Alfa Romeo đã mang đến một tổng thể hoàn chỉnh từ thiết kế ngoại thất đến không gian bên trong với Montreal. Bảng điều khiển được nâng cao, cần số ngắn và một hàng sáu công tắc gạt nằm ngay chính giữa. Hai cụm đồng hồ tròn được bố trí gọn gàng trên bảng điều khiển, bên trong tích hợp nhiều loại đồng hồ khác nhau. Điểm nhấn cuối cùng là vô lăng ba chấu bọc gỗ.

Citroën GS (1970)

Tại sao phải đặt radio trên bảng điều khiển khi có thể bố trí nó giữa hai ghế? Citroën dường như cần không gian cho phanh tay được thiết kế kéo ra từ bảng điều khiển giống như một giá đỡ cốc. Tốc độ xe được hiển thị thông qua một cụm kính lớn ở trung tâm, trong khi đồng hồ vòng tua được đặt bên cạnh. Đáng tiếc, ở những phiên bản sau, thiết kế này đã được thay thế bằng một hệ thống hiện đại hơn với các mặt đồng hồ tròn.

Buick Riviera (1971)

Buick đi ngược lại thông lệ khi trang bị cho thế hệ thứ ba của Riviera bảng điều khiển lõm kép, kết hợp với nhiều chi tiết mạ crôm. Từ năm 1973 trở đi, Buick loại bỏ phần bảng điều khiển lõm phía ghế hành khách của Riviera và thay thế bằng thiết kế cạnh thẳng. Các tấm kim loại trên bảng điều khiển cũng được thay thế bằng vật liệu giả gỗ.

Lamborghini Countach (1974)

Nhà thiết kế Countach, Marcello Gandini, ban đầu đề xuất một bảng điều khiển hoàn toàn kỹ thuật số, nhưng sau quá trình thử nghiệm, thiết kế này được thay thế bằng các mặt đồng hồ analog. Cụm tám đồng hồ được đặt cao, gần kính chắn gió. Nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ máy bay vẫn được giữ lại từ bản phác thảo ban đầu của Gandini, trong đó có các đèn cảnh báo nhiều màu dạng khối.

Aston Martin Lagonda Series II (1976)

Thiết kế hình nêm, nắp ca-pô dài với đèn pha bật lên và thân xe dài 5,2 m mới chỉ là những điểm ấn tượng đầu tiên trên mẫu sedan đặc biệt của Aston Martin trong thập niên 1970.

Bên trong, Lagonda được trang bị các công tắc cảm ứng, cho phép người lái chuyển đổi giữa đơn vị dặm/giờ và km/giờ trên màn hình kỹ thuật số lớn, một tính năng được xem là chưa từng có vào thời điểm đó.

Xe còn có một nút “chỉ hiển thị các dịch vụ thiết yếu” khi lái xe vào ban đêm, chỉ hiển thị thời gian, tốc độ và mức nhiên liệu.

Những trang bị này khá tiên tiến so với thời đại, thậm chí được cho là quá tiên tiến khiến hệ thống thiếu độ tin cậy. Nhiều tính năng nổi bật của xe dần bị loại bỏ trong suốt 14 năm sản xuất. Tuy nhiên, thế giới màn hình và bảng điều khiển cảm ứng ngày nay đã có những khởi đầu từ chiếc xe này, dù theo hướng tích cực hay tiêu cực.

Isuzu Piazza (1980)

Từ góc nhìn của hành khách, bảng điều khiển của Piazza khá bình thường. Tuy nhiên, với người lái, việc sử dụng các công tắc có thể đòi hỏi “trình độ của một tiến sĩ khoa học máy tính”.

Hai cụm điều khiển lớn được bố trí ở hai bên vô lăng, đảm nhiệm nhiều chức năng, từ cần gạt nước kính chắn gió đến hệ thống sưởi và quạt gió. Thiết kế này khá kỳ quặc, nhưng cũng chính vì vậy mà Piazza được đưa vào danh sách những bảng điều khiển đáng chú ý.

Lancia Trevi (1980)

Lancia Trevi có thiết kế khí động học đặc trưng, trong khi bảng điều khiển bên trong thậm chí còn gây chú ý hơn. Lancia đã mời một kiến trúc sư thiết kế bảng điều khiển “hình pho mát Thụy Sĩ”, một thiết kế từng gây tranh cãi.

Ngày nay, bảng điều khiển của Trevi vẫn được xếp vào nhóm những thiết kế đáng chú ý, không chỉ bởi cách bố trí khác thường mà còn bởi việc Lancia một lần nữa lựa chọn một hướng đi khác biệt.

Renault 25 (1983)

Thay vì phủ kín nội thất bằng màn hình kỹ thuật số, Renault lựa chọn một thiết kế khác cho mẫu xe Executive 25. Bảng điều khiển có hình dáng đặc biệt và kéo dài về phía kính chắn gió. Thay vì bố trí quá nhiều nút bấm, Renault đặt một số nút điều khiển phụ ở khu vực bên cạnh.

Nhìn từ bên cạnh, bảng điều khiển có hình dáng giống một con sóng, giúp người lái dễ dàng quan sát cụm đồng hồ trong những ngày hè ở Pháp.

Subaru XT 4WD 1800 Turbo (1985)

XT là mẫu xe thể thao sử dụng động cơ tăng áp với thiết kế hình nêm từng được chú ý nhưng sau đó dần bị lãng quên. Bảng điều khiển có thể sử dụng nhiều chi tiết nhựa, nhưng điểm đáng chú ý nằm ở hệ thống nút điều khiển, màn hình kỹ thuật số và vô lăng ba chấu.

Việc chỉ bố trí các nút điều khiển trên bảng táp-lô vẫn chưa đủ với Subaru. XT còn được trang bị hai cụm điều khiển dạng cánh đặt ngay phía sau vô lăng. Khi hoạt động, màn hình 3D sử dụng sự kết hợp giữa màu cam và đỏ.

Citroën BX Digit (1985)

Chiếc BX vốn có thiết kế khá đặc biệt, nhưng năm 1985, Citroën tiếp tục giới thiệu phiên bản Digit với số lượng giới hạn.

Bảng điều khiển được thiết kế tập trung về phía người lái và tích hợp một màn hình kỹ thuật số mới, kết hợp với máy tính hành trình. Máy tính được đặt ngay bên dưới đầu phát cassette có thể mở ra.

Màn hình đồ họa kỹ thuật số được bố trí ở vị trí trung tâm trong cụm đồng hồ. Hai màn hình ở hai bên hiển thị thông báo mở cửa và các cảnh báo bằng đèn.

Cadillac Allanté (1986)

Để duy trì vị trí trên thị trường xe hơi hạng sang, Cadillac giới thiệu mẫu xe mới mang tên Allanté. Hãng thiết kế Pininfarina được mời tham gia thiết kế Allanté và, như thường lệ với các sản phẩm mang logo Pininfarina, mẫu xe có một số điểm khác biệt trong thiết kế.

Bảng điều khiển trung tâm có đầu phát cassette đặt theo chiều dọc, cùng với màn hình thông tin dành cho người lái và hệ thống điều khiển điều hòa điện tử. Các chức năng này đều được hỗ trợ bởi màn hình kỹ thuật số và nhiều nút bấm.

Màn hình kỹ thuật số hiển thị tốc độ và vòng tua máy, trong khi điểm nhấn cuối cùng là vô lăng hai chấu có kích thước lớn.

Theo Autocar

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