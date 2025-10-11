Bộ Quốc phòng quy định, thí sinh đăng ký vào các trường quân đội phải đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 về thể lực và bệnh tật. Các nhóm bệnh được xem xét bao gồm: Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, Thần kinh, Tâm thần, Tiêu hóa, Hô hấp, Tim mạch, Cơ - Xương - Khớp, Thận - Tiết niệu - Sinh dục, Nội tiết - Chuyển hóa - Hạch - Máu, Da liễu, Phụ khoa.

Bộ Quốc phòng áp dụng cơ chế thang điểm để phân loại sức khỏe. Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm từ 1 đến 6, trong đó 1 là “rất tốt” và xuống dần đến 6 là “rất kém”. Người đạt sức khỏe loại 1 có tất cả các chỉ tiêu đạt điểm 1; loại 2 có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 2; loại 3 có ít nhất một chỉ tiêu đạt điểm 3; tương tự đến loại 6.

Thang điểm phân loại theo bệnh như sau:

Một số trường có thể chấp nhận thí sinh đã điều trị khỏi bệnh như viêm ruột thừa phẫu thuật đạt kết quả tốt, hoặc có thận xuất hiện 1-2 nang, đường kính từ 0,5 cm đến dưới 1 cm, không chèn ép đài bể thận.

Tiêu chuẩn riêng của từng nhóm trường

Mỗi trường quân đội có thể có quy định sức khỏe và thể lực riêng, tùy theo đặc thù đào tạo.

Nhóm trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần:

Gồm các học viện: Hậu cần, Phòng không - Không quân (hệ Chỉ huy Tham mưu), Hải quân, Biên phòng; cùng các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Pháo binh, Công binh, Tăng thiết giáp, Thông tin, Đặc công, Phòng Hóa.

Thí sinh phải có chỉ số khối cơ thể (BMI) ≤ 30.

Nam cao từ 1,65 m, nặng từ 50 kg trở lên.

Nữ (nếu có) cao từ 1,54 m, nặng từ 48 kg trở lên.

Những trường này không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

Nhóm trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

Gồm các học viện: Kỹ thuật Quân sự, Quân y, Khoa học Quân sự, Phòng không - Không quân (hệ Kỹ thuật Hàng không); cùng hệ cao đẳng quân sự tại các trường: Sĩ quan Không quân, Cao đẳng Kỹ thuật Mật mã, Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng.

Thí sinh phải có BMI ≤ 30.

Nam cao từ 1,63 m, nặng từ 50 kg trở lên.

Nữ (nếu có) cao từ 1,54 m, nặng từ 48 kg trở lên.

Các trường này được tuyển thí sinh bị cận thị không quá 3 đi-ốp, với điều kiện sau chỉnh kính, thị lực từng mắt đạt 10/10, tổng thị lực hai mắt đạt 19/10 trở lên.

Trường hợp cận thị từ 3–6 đi-ốp, nếu đã phẫu thuật ổn định và đạt thị lực như trên, vẫn được xem xét tuyển.

Chính sách ưu tiên theo khu vực và dân tộc:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại khu vực 1, hải đảo hoặc là người dân tộc thiểu số: Nam cao từ 1,60 m, nặng từ 48 kg trở lên; nữ cao từ 1,52 m, nặng từ 46 kg trở lên.

Thí sinh thuộc 16 dân tộc rất ít người: Nam cao từ 1,58 m, nặng từ 46 kg trở lên; nữ cao từ 1,52 m, nặng từ 44 kg trở lên. Các tiêu chuẩn khác áp dụng tương tự như với thí sinh dân tộc thiểu số nói chung.

Ngành phi công và thiết bị bay không người lái:

Riêng ngành Phi công quân sự và Thiết bị bay không người lái tại Trường Sĩ quan Không quân, chỉ tuyển thí sinh đã được Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe và kết luận đủ điều kiện dự tuyển.