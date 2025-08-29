Nếu bạn đang có ý định nâng cấp xe, hãy lưu ý 5 món phụ kiện độ xe sau để tránh lãng phí tiền bạc.

Phụ kiện trang trí rẻ tiền

Nhiều người muốn tạo điểm nhấn cho chiếc xe bằng các phụ kiện dán như cửa gió giả, hốc hút gió trên nắp capo hoặc ốp trang trí giả sợi carbon. Tuy nhiên, những món đồ này thường được làm từ nhựa rẻ tiền, chỉ được dán bằng keo và không có tác dụng gì về mặt kỹ thuật. Chúng có thể bị bong tróc, để lại vết keo xấu xí và khiến chiếc xe trông kém sang.

Phụ kiện ốp, dán trang trí giá rẻ thường khiến chiếc xe trông kém sang. Ảnh minh họa

Một ví dụ điển hình là việc gắn huy hiệu của các dòng xe hiệu suất cao như BMW M hay Mercedes AMG lên những chiếc xe thông thường. Điều này không thể lừa được ai và chỉ làm mất đi giá trị của chiếc xe. Thay vì chi tiền vào những phụ kiện này, hãy dành dụm cho những nâng cấp thực sự có ý nghĩa hoặc đơn giản là mua một ly cà phê ngon hơn.

Lên vành và lốp xe không phù hợp

Việc thay thế vành và lốp có thể thay đổi đáng kể diện mạo của chiếc xe. Tuy nhiên, nếu bạn chọn kích thước không phù hợp, đặc biệt là vành quá lớn so với xe, bạn sẽ gặp phải nhiều rắc rối.

Các nhà sản xuất đã thiết kế vành và lốp tối ưu cho mục đích sử dụng của từng dòng xe. Ảnh: Auto 365

Lốp xe mỏng đi kèm với vành lớn có thể làm tăng độ xóc khi lái, dễ bị hỏng hơn và làm tăng nguy cơ va chạm với hốc bánh xe. Ngược lại, việc lắp lốp địa hình gai góc cho xe chạy phố cũng là một sự lãng phí.

Những chiếc lốp này sẽ mòn nhanh hơn, gây ồn và không mang lại lợi ích gì trong môi trường đô thị. Các nhà sản xuất đã thiết kế vành và lốp để tối ưu hóa hiệu suất và sự thoải mái, vì vậy hãy cân nhắc kỹ trước khi độ xe.

Bộ ốp trang trí thân xe (body kit)

Nâng cấp một bộ body kit có thể khiến chiếc xe trông "ngầu" hơn, nhưng đây là một trong những cách nhanh nhất để làm giảm giá trị bán lại của xe. Những bộ body kit giá rẻ thường làm bằng vật liệu kém chất lượng, dễ bị nứt vỡ khi va chạm.

Nissan Almera được độ bodykit trông khá hầm hố nhưng có chi phí không hề rẻ. Ảnh: Amotriz

Các bộ body kit của những dòng xe hiệu suất cao như Porsche 911 GT3 RS được thiết kế tỉ mỉ trong hầm gió để tối ưu hóa khí động học. Chi phí cho những bộ ốp trang trí thân xe chính hãng có thể tốn hàng chục triệu đồng.

Việc lắp một bộ body kit bằng nhựa lên một chiếc xe thông thường không mang lại bất kỳ lợi ích nào về hiệu suất và có thể gây cản trở khi lái xe, đặc biệt là khi đi qua gờ giảm tốc.

Phụ kiện cánh gió đuôi

Phụ kiện cánh gió đuôi thường được nhiều người lắp đặt lên xe của mình với mục đích trang trí tạo điểm nhấn hoàn hảo để chiếc xe trở nên nổi bật nhưng thực tế cho thấy chúng có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Cánh gió đuôi lắp trên xe phổ thông hầu như không có nhiều tác dụng, thậm chí còn khiến xe tốn nhiên liệu hơn. Ảnh: Oto Sinh

Khác với cánh gió OEM (nguyên bản) được thiết kế cho các dòng xe hiệu suất cao như Honda Type R để tăng lực ép xuống mặt đường hoặc cải thiện luồng khí, phụ kiện cánh gió đuôi giá rẻ không có tác dụng này và thậm chí có thể gây ra các vấn đề như tạo ra lực cản, tăng mức tiêu thụ nhiên liệu...

Tệ hơn, để lắp đặt những cánh gió đuôi này, bạn thường phải khoan lỗ trực tiếp vào nắp cốp xe, gây ra nguy cơ rò rỉ nước vào cốp, làm gỉ sét, phá hủy kết cấu nguyên bản của xe và làm giảm giá trị của xe một cách nghiêm trọng. Dù có chi tiền cho những cánh gió bằng sợi carbon cao cấp, chúng vẫn chỉ mang tính thẩm mỹ cá nhân và không mang lại hiệu quả thực sự.

Độ hệ thống treo

Việc hạ gầm xe thấp xuống để trông thể thao hơn hoặc nâng gầm xe cao hơn để chạy địa hình là những nâng cấp phổ biến. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng cách, chúng có thể gây ra nhiều vấn đề.

Việc độ lại hệ thống treo nếu không cẩn thận có thể gây ra những phiền toái khi vận hành. Ảnh: Znews

Chỉ đơn giản cắt lò xo hoặc lắp lò xo hạ gầm rẻ tiền sẽ làm ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa lò xo và bộ giảm chấn đã được nhà sản xuất tính toán kỹ lưỡng. Điều này có thể dẫn đến khả năng điều khiển kém hơn, mòn lốp không đều và gây hao mòn các bộ phận khác.

Tương tự, việc nâng gầm xe tải hoặc SUV chỉ để chạy phố cũng là một sự lãng phí lớn. Việc nâng gầm toàn bộ hệ thống treo rất tốn kém, làm giảm sự thoải mái khi lái xe và có thể gây khó khăn khi ra vào xe hoặc đỗ xe.

Thay vì lãng phí tiền bạc vào những nâng cấp không mang lại giá trị, hãy cân nhắc những lựa chọn thông minh hơn như bảo dưỡng định kỳ, lắp đặt camera hành trình hoặc nâng cấp hệ thống âm thanh để có trải nghiệm lái xe tốt hơn và an toàn hơn.

