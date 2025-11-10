Công nghệ phát hiện âm thanh bất thường của FPT dựa trên mạng nơ-ron encoder-decoder được huấn luyện chuyên sâu. Nó cho phép các doanh nghiệp sản xuất phát hiện các mẫu âm thanh bất thường trong môi trường có nhiều tạp âm, giải quyết một thách thức quan trọng trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh. Hệ thống có thể nhận biết dấu hiệu lỗi thiết bị, sự cố vận hành hay rủi ro an ninh thông qua âm thanh, yếu tố thường bị bỏ qua trong bảo trì công nghiệp truyền thống.

Các công nghệ lõi của FPT được cấp bằng sáng chế tại quốc gia như Mỹ, Nhật Bản. Ảnh: FPT

FPT đã tích hợp mô hình này vào giải pháp Intelligent Inspection (I2) SoundAI, hiện được triển khai cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và ô tô. Với độ chính xác tới 95%, SoundAI giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì thiết bị, giám sát chất lượng sản phẩm và giảm phụ thuộc vào các quy trình kiểm tra thủ công.

Với định hướng AI-first, FPT tích hợp AI trong mọi giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Theo ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo của FPT Software, bằng sáng chế thể hiện năng lực của FPT trong việc phát triển công nghệ có bản quyền, giải quyết các bài toán thực tiễn phức tạp và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Đây không phải là lần đầu tiên FPT ghi dấu ấn trên thị trường sáng chế quốc tế. Đầu năm 2025, tập đoàn cũng đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho hệ thống mạng nơ-ron tạo sinh và xếp hạng mã nguồn, hiện được ứng dụng trong AI4Code - trợ lý lập trình thông minh giúp tăng hiệu suất làm việc và cải thiện chất lượng sản phẩm phần mềm.

FPT hiện vận hành hai Nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, trang bị GPU NVIDIA và nằm trong Top 40 siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Đây là nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai AI quy mô lớn.

Theo chiến lược đến năm 2030, FPT đặt mục tiêu trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người, phục vụ ít nhất 50% dân số Việt Nam và cung cấp giải pháp AI cho 300 triệu người trên toàn cầu, khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.