Những trận mưa lớn do hoàn lưu bão Bualoi đổ xuống trong những ngày vừa qua khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập lụt. Nước dâng nhanh làm không ít phương tiện bị chết máy khi đi qua các khu vực ngập nước.

Dù vậy, vẫn có một số xe ô tô gây ấn tượng nhờ màn lội nước và được cộng đồng mạng ví như “tàu ngầm” giữa Thủ đô. Dưới đây là một số chiếc xe có màn lội nước ấn tượng, trong đó có chiếc trị giá lên tới gần 9 tỷ đồng.

1. Ford Everest

Đứng đầu danh sách này là mẫu Ford Everest, khi rất nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội với màn lội nước ấn tượng của mẫu xe này. Một đoạn video được quay bởi người đi đường tại Khu đô thị An Khánh (Hà Nội) cho thấy, mực ngang mặt ca-lăng nhưng chiếc Everest thế hệ cũ vẫn có thể vượt qua một cách an toàn.

Để làm được điều đó, hãng xe Mỹ đã thiết kế mẫu SUV này với khoảng sáng gầm lên tới 200-210mm. Hiện tại, mẫu xe này có giá mua mới từ 1,099-1,545 tỷ đồng.

2. Toyota Land Cruiser

Vốn nổi danh là mẫu xe sang “nồi đồng cối đá” và được nhiều đại gia ưa chuộng nhờ khả năng thích nghi với mọi địa hình, Toyota Land Cruiser đã có “màn trình diễn” xuất sắc trong ngày 30/9 vừa qua. Khi xe chạy, nước thậm chí đã tràn lên nắp ca-pô nhưng chiếc SUV vẫn có thể di chuyển bình thường và vượt qua đoạn đường ngập.

Khoảng sáng gầm của Land Cruiser thậm chí cao hơn Everest khi đạt mức 225mm. Giá mua mới của mẫu xe này khoảng 4,58 tỷ đồng với thế hệ LC300. Những chiếc trong đoạn video thuộc thế hệ LC200, hiện có giá từ 2-4 tỷ đồng trên thị trường xe cũ, tùy đời xe.

3. VinFast VF9

Dù là mẫu xe điện nhưng đoạn video chiếc VinFast VF9 dễ dàng vượt qua tuyến phố ngập nặng như Thái Hà vẫn gây ấn tượng trên mạng xã hội. Tuy ngoại hình có thể khiến nhiều người nghĩ rằng khoảng sáng gầm thấp, song thông số này của VF9 gần bằng Ford Everest khi lên tới 194mm.

Mẫu xe này đang có giá bán từ 1,499 tỷ đồng với bản Eco và tăng lên 1,699 tỷ đồng với bản Plus.

4. Chevrolet Colorado

Cũng trên tuyến phố Thái Hà, đoạn clip chiếc bán tải Chevrolet Colorado chạy ầm ầm như “tàu ngầm” giữa phố và xả khói đen mù mịt phía sau đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc xe này của một người chuyên đua off-road (đã độ cổ hút để lội nước) và đang trên đường đi cứu hộ xe khác.

Khoảng sáng gầm nguyên bản của xe vốn ở mức 210mm, song chủ xe độ thêm bộ phuộc mới để vượt địa hình tốt hơn. Hiện mẫu bán tải này đã dừng bán tại Việt Nam.

5. Mercedes-Benz G 580

Trong khi các phương tiện khác nối đuôi nhau đi qua cầu vượt Láng Hạ để tránh khu vực ngập nước tại ngã tư Láng Hạ - Thái Hà, chiếc Mercedes-Benz G 580 chọn cách đi thẳng qua đoạn đường ngập nặng khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.

Nhiều người thậm chí lo sợ chiếc xe chết máy do nhầm với “đàn anh” Mercedes-AMG G 63. Tuy nhiên, đây là mẫu SUV chạy điện, có giá từ 7,75-8,86 tỷ đồng. Khoảng sáng gầm xe là 250mm, cao hơn tất cả các mẫu SUV, bán tải kể trên.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!