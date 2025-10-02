Toyota Land Cruiser từ lâu được xem như biểu tượng của sự bền bỉ, mạnh mẽ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản đang từng bước đưa xu hướng điện hóa vào dòng SUV địa hình huyền thoại này.

Sau khi ra mắt phiên bản hybrid của Land Cruiser 300 tại Trung Đông, một báo cáo mới từ Nhật Bản cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Theo nhiều nguồn tin, Toyota có thể sớm bổ sung thêm một biến thể plug-in hybrid (PHEV), mang đến khả năng vận hành không phát thải trong các chuyến đi ngắn.

Land Cruiser 300 ra mắt từ năm 2021 dựa trên nền tảng TNGA-F, có hai lựa chọn động cơ V6: máy xăng tăng áp kép 3.5L và máy dầu tăng áp 3.3L.

Đến năm 2025, Toyota giới thiệu biến thể hybrid tự sạc với một động cơ điện hỗ trợ, cho tổng công suất 457 mã lực, trở thành phiên bản Land Cruiser cỡ lớn mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Từ tháng 9/2025, Toyota đã ngừng nhận đơn đặt hàng Land Cruiser chạy xăng tại thị trường Nhật Bản, đồng thời hạn chế phân phối bản diesel. Trang tin Creative Trend tiết lộ, hãng đang cân nhắc bổ sung thêm một hệ truyền động mới.

Khả năng cao đó là phiên bản hybrid thường, vốn đã được xác nhận bán tại nhiều thị trường ngoài Trung Đông. Tuy nhiên, có nhiều suy đoán rằng Toyota đang phát triển một biến thể đặc biệt hơn: Land Cruiser plug-in hybrid.

Nếu trở thành hiện thực, Land Cruiser PHEV có thể kết hợp động cơ V6 3.5L cùng mô-tơ điện công suất cao, nâng tầm hiệu suất cả trên đường trường lẫn địa hình khắc nghiệt.

Bộ pin dung lượng lớn hơn sẽ giúp xe di chuyển trong đô thị hoặc đi lại hàng ngày hoàn toàn bằng điện, trong khi động cơ xăng vẫn đảm bảo khả năng vận hành ở những vùng hẻo lánh, nơi hạ tầng sạc chưa phát triển.

Tuy nhiên, việc bổ sung công nghệ mới sẽ khiến xe nặng hơn, đồng thời làm giảm không gian cabin hoặc khoang hành lý.

Nhiều khả năng bản PHEV chỉ có cấu hình 5 chỗ, với khoang chứa đồ nhỏ hơn so với các phiên bản khác.

Dung tích bình nhiên liệu cũng có thể thấp hơn mức 80 lít của bản tiêu chuẩn và 68 lít của bản hybrid.

Để so sánh, Toyota Alphard bản xăng có bình 75 lít, bản hybrid 60 lít và bản PHEV chỉ 47 lít.

Thực tế, tin đồn về Land Cruiser plug-in hybrid đã xuất hiện từ năm 2023, khi Toyota được cho là đang nghiên cứu các hệ truyền động plug-in hybrid, xe điện thuần túy và thậm chí cả hydro cho Land Cruiser 250 (Prado) - phiên bản nhỏ hơn.

Hiện tại, mẫu Prado được bán ở Mỹ và nhiều thị trường khác với nhiều lựa chọn động cơ: xăng, diesel, và diesel mild-hybrid. Nó cho thấy chiến lược điện hóa toàn bộ dòng Land Cruiser đã nằm trong kế hoạch của Toyota từ lâu.

Theo Carscoops

