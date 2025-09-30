Những đợt mưa lớn vẫn liên tiếp trút xuống Hà Nội khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông tê liệt từ trưa và chiều 30/9. Dù đã rút kinh nghiệm từ một số đợt mưa lớn trong tháng 8, không ít phương tiện vẫn gặp sự cố sau khi đi vào các tuyến đường ngập nước.

Trong số nhiều xe sang bị ngập nước, một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII bất ngờ tắt lịm động cơ, không rõ do xe chết máy hay tài xế chủ động tắt, trên phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm cũ) khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, chiếc xe sang triệu USD bị ngập nước từ đầu giờ chiều 30/9.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet, hiện tại chiếc xe vẫn chưa được cứu hộ khỏi vùng ngập nước. Một người dân gần đó chia sẻ, một số người đề nghị đẩy chiếc xe ra khỏi khu vực ngập nước với chi phí 1 triệu, song phía chủ xe không đồng ý. Do đó, chiếc Rolls-Royce có thể phải chờ vài tiếng tới khi nước rút bớt.

Nếu hư hỏng nhẹ, ước tính chi phí sửa chữa chiếc xe sang này sẽ tốn không dưới 200 triệu đồng. Nếu nặng, chủ xe có thể phải tốn hàng tỷ đồng để sửa chữa.

Chiếc xe này là một trong ba chiếc Phantom Series II ở Việt Nam tính đến nay, cập bến nước ta, sau hai chiếc sơn màu đen của một đại gia Hà Nội và Sài Gòn.

Ước tính giá trị xe gần 1 triệu USD (tương đương 25 tỷ VNĐ) do hưởng chính sách ưu đãi về thuế khi mang biển số ngoại giao. Nếu mang biển dân sự thông thường, giá xe ước tính lên mức 60 tỷ đồng.

So với nhiều chiếc Phantom VIII khác tại Việt Nam, chiếc xe này đặc biệt hơn nhờ ngoại thất kết hợp hai màu xanh dương và trắng ngọc trai. Với kiểu phối màu sơn 2 tông màu, chủ xe phải tốn ít nhất 15.000 USD (khoảng 392 triệu VNĐ).

Bên cạnh đó, bộ mâm của xe cũng độc đáo không kém. Đây là tùy chọn mâm đĩa kiểu kín (Rolls-Royce Disc Wheel), được giới thiệu lần đầu trên mẫu Phantom VIII Series II vào năm 2022. Thiết kế này lấy cảm hứng từ những chiếc Rolls-Royce cổ điển của thập niên 1920-1930. Ước tính, giá trị của bộ la-zăng từ 19.000-25.000 USD (khoảng 500-650 triệu VNĐ).

Nội thất xe sử dụng tông màu trắng chủ đạo, kết hợp cùng màu đen và xanh dương giống như ngoại thất. Nhiều chi tiết ốp gỗ trang trí màu nâu như táp-lô, vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm, bàn picnic, táp-li cửa. Trần xe có trang bị bầu trời sao đặc trưng của Rolls-Royce.

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ V12 6.75L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 900 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc Phantom VIII Series II có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 5,4 giây và tốc độ tối đa ở mức 250 km/h.

