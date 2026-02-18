Giữa đổ nát Mandalay: 24 giờ giành lại kết nối

Trưa 28/3/2025, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km, cách thành phố Sagaing chừng 16km.

Theo thông tin từ giới chức nước này, hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 2.400 người bị thương. Hàng nghìn công trình bị phá hủy hoặc hư hỏng nặng.

Tại Mandalay, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cảnh tượng tang thương bao trùm. Nhiều khu dân cư gần như bị san phẳng. Người dân hoảng loạn chạy ra đường trong tiếng khóc, tiếng gọi người thân xen lẫn tiếng còi cứu hộ và cứu hỏa.

Ông Lý Bình Nguyên, Giám đốc Mytel (thương hiệu Viettel tại Myanmar) chi nhánh Mandalay vẫn chưa quên khoảnh khắc đó. “Nhà cửa rung lắc dữ dội. Tủ đồ xô lệch, kính vỡ. Tôi lao ra ngoài và trước mắt là cảnh tượng không thể tin nổi: nhà sập, khói lửa, người dân gào khóc. Trước mắt tôi là cảnh nhà cửa đổ sập, nhiều nhà bốc lửa láy ngi ngút. Người dân kinh hãi chạy ra đường than khóc. Chỉ trong giây lát, họ mất nhà cửa tài sản và cả người thân. Có những khu vực tại Mandalay gần như bị xóa xổ hoàn toàn, cả căn nhà chung cư cao cấp 24 tầng sụt lún xuống 3 tầng dưới lòng đất và rất nhiều người chết. Có những khu vực có 800 hộ dân sinh sống bị cháy rụi hoàn toàn Mandalay chìm trong đổ nát và chết chóc như bộ phim ngày tận thế”, ông Nguyên kể lại.

Hệ thống điện lưới tại Mandalay bị hư hỏng nặng, nhiều trạm phát sóng mất nguồn cấp điện, nhiều tuyến truyền dẫn bị gián đoạn. Trong vài giờ đầu tiên sau động đất, nhiều khu vực rơi vào tình trạng “mất liên lạc”.

Trong bối cảnh đó, thông tin liên lạc trở thành nhu cầu sống còn. Hàng triệu người dân cần gọi điện tìm kiếm người thân, báo tin an toàn, cầu cứu sự trợ giúp. Nhưng khi hạ tầng viễn thông tê liệt, nỗi hoảng loạn càng nhân lên.

Viettel Myanmar hỗ trợ miễn phí cho người dân Myanmar lương thực, nhà bạt, SIM điện thoại và sạc điện thoại.

Sau trận động đất xảy ra chưa đầy 48 tiếng, Tập đoàn Viettel và Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (VTG) đã cử đoàn công tác sang hỗ trợ, mang theo nhân lực kỹ thuật, vật tư thiết bị, lương thực và thuốc men.

Trong khi đó, tại hiện trường, đội ngũ kỹ thuật của Viettel Myanmar gần như không có thời gian nghỉ. Dư chấn vẫn tiếp diễn. Nguy cơ sập đổ thứ cấp còn hiện hữu. Nhưng các kỹ sư vẫn tiếp cận từng trạm phát sóng để đánh giá mức độ hư hỏng.

Do điện lưới chưa thể khôi phục, nhiều trạm BTS được duy trì bằng máy phát điện diesel. Những thiết bị có thể sửa chữa tại chỗ được xử lý ngay trong đêm. Các tuyến truyền dẫn quan trọng được ưu tiên phục hồi trước.

Chỉ sau 24 giờ, sóng di động đã xuất hiện trở lại tại nhiều khu vực ở Mandalay. Sau một tuần, mạng lưới cơ bản được khôi phục, đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.

Anh Joseph, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh, cho biết: “Khi động đất xảy ra, tôi tìm cách lên vị trí cao để quan sát. Cả thành phố chìm trong đổ nát và tôi cũng chìm trong nỗi sợ hãi.

Lúc đó tôi nghĩ, người dân cần liên lạc hơn bao giờ hết. Đó là động lực để chúng tôi vượt lên nỗi sợ hãi để làm việc liên tục từ sáng đến khuya khắc phục sự cố sớm nhất”.

Trong 4 nhà mạng hoạt động tại Mandalay thời điểm đó, Viettel Myanmar là đơn vị phát sóng sớm nhất. Điều này không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là điểm tựa tinh thần với hàng triệu người dân Mandalay.

Không chỉ là sóng điện thoại, Viettel Myanmar còn cứu trợ giữa tâm chấn

Khôi phục hạ tầng chỉ là một phần nhiệm vụ. Ngay tối 28/3, khi hàng triệu người còn đang ngủ ngoài trời, Viettel Myanmar đã triển khai chương trình hỗ trợ khẩn cấp quy mô lớn.

Khoảng 4,5 triệu thuê bao được tặng 300 phút gọi nội mạng và liên mạng, 300 tin nhắn cùng 1GB data miễn phí. Chính sách này giúp người dân có thể liên lạc với người thân mà không phải lo lắng về chi phí trong thời điểm khó khăn.

Song song đó, hàng trăm nghìn SIM miễn phí được phát tại các điểm giao dịch và các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Gần 100 điểm sạc điện thoại lưu động được thiết lập nhanh chóng, sử dụng máy phát điện để cung cấp nguồn điện tạm thời.

Tại nhiều khu dân cư, nhân viên Viettel Myanmar thức trắng đêm dựng lều bạt, tạo nơi trú ẩn cho các gia đình mất nhà cửa. Hơn 10.000 suất ăn, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm được chuyển đến người dân trong những ngày đầu sau thảm họa.

Ông Lý Bình Nguyên nhớ lại: “Chúng tôi tìm đến những cửa hàng còn sót lại để mua nước uống, thực phẩm và bất cứ thứ gì có thể hỗ trợ ngay lập tức. Khi thấy người dân xếp hàng nhận cứu trợ, chờ sạc điện thoại để gọi về cho gia đình, chúng tôi hiểu việc mình làm có ý nghĩa thế nào”.

Hình ảnh người dân Mandalay đổ về các cửa hàng Viettel Myanmar để nhận SIM và sạc điện thoại đã trở nên quen thuộc trong những ngày sau động đất. T

rong bối cảnh nhiều hạ tầng khác chưa kịp phục hồi, điểm giao dịch của Viettel Myanmar trở thành “trạm cứu trợ” đặc biệt, nơi cung cấp cả kết nối lẫn sự hỗ trợ vật chất.

Chia sẻ về câu chuyện này, ông Lý Quốc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar cho hay, khi thảm hoa xảy ra, Viettel Myanmar là doanh nghiệp đầu tiên hỗ trợ người dân Myanmar với nhiều chương trình thiết thực.

Đó cũng là hình ảnh của doanh nghiệp Việt Nam không chỉ là làm việc tốt về kinh doanh, nhưng cũng sẵn sàng giúp đỡ người dân Myanmar vượt qua cơn nguy khó.

Hình ảnh đó sẽ được người dân Myanmar ghi nhận và lưu giữ tình cảm tốt đẹp cho hôm nay và sau này.

Sau giai đoạn khẩn cấp, Viettel Myanmar tiếp tục triển khai các chương trình dài hạn để hỗ trợ người dân Myanmar. Viettel Myanmar đã cùng đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar kêu gọi đối tác và cộng động đồng doanh nghiệp Việt Nam tại đây hỗ xây hơn 30 căn nhà tạm để giúp đỡ người dân có nơi ở trong lúc khó khăn.

Sau thảm họa động đất, nhiều ngôi trường đã bị sập, học sinh phải học trong các tu viện, nhà tạm. Vì vậy, Viettel Myanmar đã hỗ trợ xây dựng ngôi trường mới với tốc độ thần tốc chỉ trong vòng 2 tháng tại làng Oak Kyaut Pho, huyện Tada – u, Mandalay phục vụ cho 300 em học sinh có lớp học mới khang trang.

Trong một chuyến công tác sang Myanmar thực hiện chương trình mổ tim nhân đạo, Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu cũng đã đồng cảm và ủng hộ kinh phí xây dựng khu vui chơi cho học sinh tại một ngôi trường tiểu học này.

Không dừng lại ở đó, nhiều ngôi làng nghèo cũng được Viettel Myanmar hỗ trợ hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời với chương trình “Thắp sáng Myanmar” tại 30 địa điểm trên toàn quốc.

Tại ngôi làng Napu, nơi có 100 hộ dân sinh sống được Viettel Myanmar hỗ trợ hệ thống chiếu sáng, Trưởng làng nói rằng người dân ở đây rất nghèo, không có điện lưới và không có tiền đầu tư cho hệ thống chiếu sáng.

Từ khi, Viettel Myanmar đầu tư hệ thống này, người dân cảm thấy rất an toàn khi đi lại vào buổi tối.

Tại Tu viện Oat Kyin ở Rangon được Viettel Myanmar hỗ trợ hệ thống năng lượng mặt trời để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày bởi nơi đây thường mất điện từ 6 – 8 tiễng mỗi ngày.

Thầy Sayaraw Wi Thar Mi, Trụ trì tu viện cho biết, trẻ em ở đây phần lớn đến từ gia đình rất nghèo. Các em rất vui khi được Viettel Myanmar hỗ trợ hệ thống năng lượng mặt trời cho sinh hoạt và học tập hàng ngày.

Sự hỗ trợ của Viettel Myanmar giúp các em học sinh có được tương lai tốt đẹp hơn.

Từ hoài nghi đến niềm tin: Bước ngoặt của Viettel Myanmar tại Mandalay

Trước trận động đất, hoạt động kinh doanh của Viettel Myanmar tại Mandalay từng đối mặt không ít thách thức. Sau biến động chính trị tại Myanmar năm 2021, tâm lý e dè, thậm chí tẩy chay xuất hiện ở một số khu vực.

Có đại lý từ chối bán hàng. Biển hiệu, SIM bị phá hoại. Nhân viên kinh doanh chịu áp lực không nhỏ.

Cô Zon Lae Thawq, Phó Trưởng phòng Kinh doanh chi nhánh Mandalay, cho biết từng có thời gian việc đi bán hàng là một thử thách lớn. “Chúng tôi phải giải thích rằng Viettel Myanmar là doanh nghiệp kinh doanh thuần túy. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe”, cô nói. Thậm chí, cô từng nhận tin nhắn đe dọa và phải chuyển chỗ ở để đảm bảo an toàn.

Khi thiên tai ập đến, điều người dân nhìn thấy không phải là những hoài nghi về Viettel Myanmar có liên quan đến yế tố quân đội, mà là những kỹ sư bám trụ giữa tâm chấn, là những điểm phát SIM miễn phí, là sóng điện thoại được khôi phục sớm nhất.

Cô Zon Lae Thawq kể lại: “Sau động đất, khi tôi quay lại gặp các khách hàng cũ, nhiều người đã chủ động nói lời cảm ơn. Họ nói chính nhờ SIM miễn phí của Viettel Myanmar mà họ biết người thân vẫn an toàn”.

Có trường hợp một khách hàng từng kiên quyết không sử dụng dịch vụ của Viettel Myanmar. Nhưng trong những giờ đầu sau thảm họa, nhờ SIM được phát miễn phí, anh liên lạc được với vợ con. Từ đó, anh quyết định chuyển sang dùng mạng này.

Anh Joseph kể rằng anh đã từng bị một nhóm người đối lập với chính phủ và tẩy chay Mytel chặn lại và bị giam giữ trong 3 ngày. Nhiều nhân viên của Joseph đi làm không dám mặc áo Mytel vì sợ những người kỳ thị phản ứng.

Thế nhưng câu chuyện đã khác sau trận động đất người dân và chính quyền Madalay đã nhìn nhận Mytel thân thiện hơn.

Theo ông Lý Bình Nguyên, sau thảm họa, lượng khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ tại Mandalay tăng đáng kể. Các đại lý từng e dè cũng dần mở cửa hợp tác trở lại. Như một câu chuyện nhân quả đến gần, Mandalay từ một vùng kinh doanh khó khăn của Viettel Myanmar đã vươn lên thành điểm kinh doanh có nhiều tiềm năng.

Chia sẻ tiếp về câu chuyện này, ông Lý Bình Nguyên cho hay, sau trận động đất, tình hình kinh doanh của Viettel Myanmar tại Mandalay đã khởi sắc khi người dân đã quay lại sử dụng dịch vụ. Mytel đã vươn lên vị trí thứ 2 tại thị trường này và đang đặt mục tiêu vươn lên vị trí số 1.

“Điều quý giá nhất không chỉ là con số tăng trưởng, mà là niềm tin của người dân. Trong lúc khó khăn, chúng tôi đã hành động như những người lính – đặt nhiệm vụ phục vụ cộng đồng lên trên hết”, ông Nguyên chia sẻ.

Giữa đổ nát sau động đất, câu chuyện tại Mandalay không chỉ là hành trình khôi phục một mạng lưới viễn thông. Đó là hành trình khôi phục kết nối – giữa con người với con người, giữa doanh nghiệp với cộng đồng.

Và trong hành trình ấy, những “chiến binh” Viettel Myanmar đã viết nên một câu chuyện đặc biệt: khi sóng điện thoại được nối lại cũng là lúc niềm tin được hàn gắn.