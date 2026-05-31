Tại Ấn Độ, việc tìm hiểu kỹ về gia cảnh, học vấn, nghề nghiệp hay điều kiện tài chính của cô dâu, chú rể trước hôn nhân vốn không phải điều xa lạ. Tuy nhiên, một người cha ở bang Andhra Pradesh mới đây đã có cách đánh giá con rể tương lai khiến nhiều người bất ngờ.

Thay vì chỉ tìm hiểu qua người quen hay các thông tin cá nhân thông thường, người đàn ông này đã trực tiếp tìm đến cơ quan cảnh sát giao thông để kiểm tra lịch sử vi phạm của chàng trai sắp trở thành con rể.

Sự việc xảy ra tại huyện Kakinada, bang Andhra Pradesh. Theo truyền thông địa phương, người đàn ông 55 tuổi đã đến trụ sở cảnh sát giao thông tại khu vực ngã ba Bhanugudi và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh hồ sơ giao thông của chú rể tương lai.

Ông cung cấp biển số đăng ký của cả ô tô và xe máy do chàng trai sở hữu, đồng thời mong muốn biết liệu người này từng mắc các lỗi như lái xe khi đã sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, lái xe nguy hiểm, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn hay các hành vi vi phạm luật giao thông khác hay không.

Theo người cha, cách một người tham gia giao thông có thể phản ánh khá rõ tính cách và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống. Ông cho rằng những người thường xuyên vi phạm luật lệ thường thiếu tính kỷ luật và sự tôn trọng các quy tắc chung của xã hội.

Vì vậy, bên cạnh những tiêu chí truyền thống khi đánh giá một cuộc hôn nhân, ông muốn tìm hiểu thêm về thói quen lái xe của chú rể để có cái nhìn toàn diện hơn về tính cách của người sẽ đồng hành cùng con gái mình trong tương lai.

Yêu cầu đặc biệt của người đàn ông khiến nhiều cán bộ giao thông ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ đánh giá đây là một cách tiếp cận khá thú vị và nhanh chóng tiến hành hỗ trợ.

Theo Thanh tra giao thông Daneti Rama Rao, các cán bộ đã liên hệ với trung tâm dữ liệu giao thông để kiểm tra toàn bộ lịch sử liên quan đến phương tiện của chú rể tương lai.

Quá trình xác minh bao gồm việc rà soát các khoản phạt chưa nộp, lịch sử vi phạm giao thông cũng như những hành vi nghiêm trọng nếu có.

Kết quả cho thấy cả ô tô lẫn xe máy của chàng trai đều không có biên bản xử phạt tồn đọng. Cảnh sát cũng không ghi nhận bất kỳ trường hợp lái xe nguy hiểm, lái xe sau khi sử dụng rượu bia hay các vi phạm nghiêm trọng nào khác liên quan đến người này.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, lực lượng chức năng thông báo rằng chú rể tương lai có hồ sơ giao thông "sạch", không có tiền sử vi phạm đáng chú ý.

Đằng sau yêu cầu tưởng như hài hước ấy lại là câu chuyện khiến nhiều người cảm động.

Theo cảnh sát địa phương, người đàn ông đã mất vợ từ nhiều năm trước và một mình nuôi dưỡng con gái trưởng thành. Dù hoàn cảnh không dễ dàng, ông vẫn cố gắng tạo điều kiện để con gái học tập đầy đủ.

Sau nhiều năm nỗ lực, cô gái đã tốt nghiệp ngành kỹ thuật và hiện làm việc với vai trò kỹ sư.

Khi con gái chuẩn bị lập gia đình, người cha mong muốn chắc chắn rằng cô sẽ được sống bên một người đàn ông có trách nhiệm, biết quan tâm và chăm sóc gia đình.

Thanh tra Rama Rao cho biết người cha coi việc tuân thủ luật giao thông là một chỉ dấu phản ánh sự tự giác, khả năng kiểm soát bản thân, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng các chuẩn mực xã hội. Đó cũng là lý do ông xem lịch sử lái xe của chú rể như một tiêu chí tham khảo quan trọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi được cảnh sát xác nhận chú rể tương lai không có bất kỳ vi phạm giao thông nghiêm trọng nào, người cha cảm thấy yên tâm hơn về lựa chọn của con gái.

Các cán bộ giao thông cũng dành lời khen cho cách suy nghĩ thực tế của ông. Theo họ, trong khi phần lớn các gia đình thường chú trọng đến nghề nghiệp, thu nhập hay điều kiện kinh tế của đối phương, người cha này lại quan tâm nhiều hơn đến những hành vi thường ngày và ý thức chấp hành pháp luật.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Ấn Độ, không chỉ bởi tính chất đặc biệt mà còn bởi tình cảm và sự cẩn trọng của một người cha đã dành nhiều năm một mình nuôi con khôn lớn trước khi trao gửi hạnh phúc của con gái cho người khác.