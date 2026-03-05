Là mẫu SUV bán chạy nhất nước Mỹ (không tính bán tải), Toyota RAV4 từ lâu gắn với hình ảnh bền bỉ, ít hỏng vặt. Tuy nhiên, với một chủ xe tại bang Arizona (Mỹ), danh tiếng đó dường như không phản ánh đúng trải nghiệm thực tế.

Anh Jake Weir sở hữu chiếc Toyota RAV4 đời 2019, mua theo diện xe đã qua sử dụng được chứng nhận từ Toyota (Toyota Certified Used Vehicle-TCUV). Khi đó, xe đã lăn bánh khoảng 60.000 dặm (khoảng 96.560 km) và vẫn còn bảo hành của Toyota. Nhưng cuối năm ngoái, động cơ xe bất ngờ gặp sự cố hư hỏng nặng khi đang lưu thông trên đường.

“Tôi tăng tốc nhẹ thì nghe một tiếng động rất lớn. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy khói mù mịt phía sau”, Weir chia sẻ với kênh AZ Family.

Chiếc RAV4 sau đó được đưa tới một đại lý Toyota địa phương để kiểm tra. Chủ xe cho biết, anh phải trả hơn 1.000 USD để tháo rời và kiểm tra động cơ.

Theo kết luận từ phía đại lý, họ phát hiện xe bị thủy kích khi có hơn một gallon (khoảng 3,8 lít) nước bên trong động cơ. Dựa trên kết luận này, Toyota từ chối bảo hành theo yêu cầu của Weir do đã để nước tràn vào động cơ gây thủy kích.

Weir cho rằng, nếu thực sự có nước tràn vào động cơ thì ông hẳn phải vừa chạy qua một khu vực ngập sâu ngay trước đó. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự cố là giữa tháng 9, nhiệt độ ngoài trời khoảng 38 độ C, bầu trời quang đãng, không hề có mưa. “Họ nói đã phát hiện hơn 3,8 lít nước trong xe, nhưng tôi không hiểu điều đó có thể xảy ra bằng cách nào”, ông bày tỏ nghi vấn.

Tình huống càng trở nên rắc rối khi công ty bảo hiểm của Weir đưa ra kết luận trái ngược. Sau khi kiểm tra, phía bảo hiểm cho biết không tìm thấy dấu hiệu nước xâm nhập và xác định đây là “sự cố hỏng động cơ thực tế”.

Theo quan điểm của bảo hiểm, trường hợp này phải thuộc phạm vi bảo hành của Toyota, nên họ cũng từ chối chi trả bồi thường.

“Tổng chi phí ngày càng tăng. Tôi chỉ muốn một giải pháp rõ ràng, được nhận đúng những gì bảo hành cam kết”, chủ xe nói thêm.

Đại diện Toyota trả lời báo chí rằng hãng đã làm việc với khách hàng này trước đó và hiện không có bình luận thêm về vụ việc.

Khi cả đại lý lẫn công ty bảo hiểm đều từ chối thanh toán, Weir cho biết bước tiếp theo của anh là khởi kiện và gửi đơn khiếu nại tới Văn phòng Tổng chưởng lý bang Arizona (Arizona Attorney General’s Office).

Theo Carscoops

