Lời tòa soạn Trong lịch sử quân sự thế giới, đã có rất nhiều lần các loài động vật như chó, mèo, rắn,... được con người sử dụng trong chiến trận và mang lại những kết quả vô cùng bất ngờ.

Bài 1: Những lần loài rắn được sử dụng làm vũ khí trong lịch sử thế giới

Theo trang History, người Hy Lạp ở thế kỷ 7 trước công nguyên từng coi loài chó là những "chiến binh" mạnh mẽ trên chiến trường. Nơi khởi xướng ý tưởng này là thành Magnesia khi giới lãnh đạo quyết định bổ sung vào hàng ngũ của họ những giống chó kích thước lớn, có thể nặng tới 113kg.

Khi một trận chiến nổ ra, đội quân chó sẽ đóng vai trò tiên phong, lao thẳng vào đội hình địch để tạo ra sự rối loạn. Các kỵ binh Hy Lạp sau đó sẽ tận dụng sự hỗn loạn để nhanh chóng áp đảo đối thủ.

Nếu xét theo tiêu chuẩn hiện tại, việc sử dụng loài chó làm vũ khí có thể khá tàn nhẫn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vào thời Hy Lạp cổ đại, các "chiến binh" chó được đối xử như một binh sĩ thông thường, được trang bị áo giáp gai để bảo vệ trong chiến đấu.

"Chiến binh" chó tiên phong trong các trận đánh của quân Hy Lạp. Ảnh: Wikipedia

Một ví dụ nổi tiếng hơn trong lịch sử là khi loài chó được sử dụng làm vũ khí chống tăng trong Thế chiến II. Đây là thứ vũ khí từng mang tới sự bất ngờ cho cả phát xít Đức lẫn Liên Xô.

Ý tưởng sử dụng loài chó làm vũ khí cảm tử bắt đầu từ Liên Xô khi họ muốn sử dụng những động vật 4 chân này mang chất nổ để tiêu diệt xe tăng của đối phương. Khi Thế chiến II nổ ra, Liên Xô đã đưa ra chiến trường hơn 40.000 chú chó chống tăng. Dẫu vậy, chiến thuật này thực tế không mấy hiệu quả khi các chú chó bị hoảng loạn và bối rối vì âm thanh trên chiến trường.

Mô hình chó chống tăng trong Thế Chiến II. Ảnh: Prime Portal

Phần lớn số chó chống tăng đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận mục tiêu hoặc chạy ngược trở lại. Chỉ có một số ít có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tính tới cuối Thế Chiến II, chỉ có khoảng 300 xe tăng của phát xít Đức bị phá hủy bằng vũ khí này. Tuy vậy, phía phát xít Đức cũng học hỏi mô hình này và đưa khoảng 25.000 con chó vào tham chiến, bao gồm cả làm nhiệm vụ trinh sát và chống tăng.