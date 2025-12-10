Theo Defence Blog, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 8/12 đã công bố đoạn video ghi lại một đợt diễn tập tác chiến của quân đội nước này. Nổi bật nhất trong video là một mẫu chó robot được trang bị súng trường.

Trong các hình ảnh được đăng tải, chó robot của Ukraine gắn súng trường CZ Bren 2 trên lưng kèm băng đạn 60 viên. Robot này được điều khiển từ xa, di chuyển cùng các binh sĩ và khai hỏa chính xác vào các mục tiêu mô phỏng.

Video: Defence Blog

CZ 806 Bren 2 là súng trường được giới thiệu và biên chế vào quân đội Séc từ năm 2010. Vũ khí này sử dụng đạn NATO 5,56mm x 45mm, tầm bắn hiệu quả 500m. Khác với các loại súng trường phương Tây, Bren 2 nổi bật với khả năng hoạt động bền bỉ giống với AK-47, khi có thể khai hỏa tốt nếu bị vùi trong cát hoặc đưa vào môi trường có nhiệt độ thấp.

Ảnh: Defence Blog

Ảnh: Defence Blog

Giới quan sát nhận định, mẫu chó robot của Ukraine phù hợp với môi trường tác chiến đô thị khi có thể làm nhiệm vụ trinh sát nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, đồng thời có thể tấn công ở phạm vi gần. Việc thử nghiệm chó robot trong quân đội cũng đang được tiến hành ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc. Tuy vậy, khả năng tác chiến thực tế và mức độ sống sót trên chiến trường của chúng vẫn đang được đánh giá.

Ảnh: Defence Blog