Ngày 4/8, ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ), đăng thông tin cảnh báo trên mạng xã hội hiện tượng nhiều người từ nơi khác tìm đến địa phương hỏi mua đất. Ông khẳng định Vân Sơn luôn chào đón những người đầu tư thực chất, nhưng không dành cho đầu cơ, thổi giá.

Những ngày gần đây, khi đi các bản và gặp gỡ người dân, ông liên tục được hỏi về giá đất. Nhiều người cũng nhắn tin dò hỏi giá đất tại địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, Vân Sơn thời gian qua thu hút hàng nghìn lượt khách vào dịp cuối tuần. Sau khi hình ảnh địa phương được lan tỏa, nhiều hộ dân đăng ký làm homestay, phát triển dịch vụ phục vụ du khách.

Ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn. Ảnh cắt từ clip

Địa phương định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cuối tuần, trekking và du lịch cộng đồng. Cảnh quan, văn hóa Mường cùng các sản phẩm bản địa được xác định là nguồn lực tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

Tuy nhiên, cùng với dòng khách du lịch, một số người từ nơi khác bắt đầu tìm đến hỏi mua đất. Ông Tư cho rằng giá đất tại một số khu vực đang bị đẩy lên cao, không phản ánh đúng giá trị thực tế.

“Niềm vui chưa trọn đã xuất hiện hiện tượng thổi giá đất lên cao ngất ngưởng, hoàn toàn không đúng với giá trị thực tế”, ông cảnh báo.

Người đứng đầu Đảng ủy xã Vân Sơn khẳng định: “Cơn sốt đất ảo, đầu cơ, chụp giật này không thể giúp người dân của chúng tôi giàu lên được. Trái lại, nó đang làm tổn thương môi trường đầu tư, đẩy giá mặt bằng lên cao và cản trở trực tiếp các doanh nghiệp chân chính muốn về đây đồng hành lâu dài cùng với xã”.

Vân Sơn cần những nhà đầu tư có khả năng phát triển dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, thay vì những người chỉ mua đi bán lại đất để kiếm lời trong thời gian ngắn.

“Với tư cách là người đứng đầu Đảng ủy xã, tôi đưa ra một khuyến cáo, định hướng rất rõ ràng: Vân Sơn nói không với thương mại hóa chụp giật. Tôi mong bà con trong xã hãy tỉnh táo, tuyệt đối không được bán rẻ đất nông nghiệp. Mất đất nông nghiệp là mất đi gốc sinh kế lâu dài của con cháu”, ông Tư nói.

Bí thư Đảng ủy xã cho rằng người dân cần biến cảnh quan, văn hóa, nông sản và bản sắc quê hương thành tài sản kinh tế, thay vì biến đất đai thành công cụ phục vụ các đợt lướt sóng, tạo giá và đầu cơ ngắn hạn.

Ông Nguyễn Duy Tư được nhiều người biết đến với tên gọi “Bí thư xứ Mường” sau khi trực tiếp thực hiện các video giới thiệu cảnh sắc, đời sống và tiềm năng du lịch Vân Sơn. Từ một chiếc điện thoại, ông đi đến các bản làng, điểm săn mây, suối thác, hang động và khu cắm trại để ghi hình. “Nếu tôi không đi, không làm thì làm sao mọi người biết Vân Sơn chúng tôi đẹp đến nhường nào”, ông Tư từng chia sẻ khi bắt đầu quảng bá du lịch địa phương trên mạng xã hội. Hiệu ứng từ các video đến khá nhanh. Lượng người tìm kiếm thông tin và đến trải nghiệm Vân Sơn tăng rõ rệt, một số điểm du lịch kín khách vào dịp cuối tuần.