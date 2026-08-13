Tuổi Sửu Về sự nghiệp, đầu tháng 7 âm lịch năm 2026, người tuổi Sửu có thể gặp chuyện phiền lòng, khiến họ làm việc thiếu tập trung, hiệu suất kém nhưng sẽ dần hoá giải được. Người tuổi Sửu nên cẩn trọng tai nạn lao động nhẹ hoặc quá tin người. Tuy nhiên, trong tháng 7, người tuổi Sửu có sự ổn định hơn về thu nhập. Tháng này còn mang đến cho họ nhiều tin vui bất ngờ, có những lời khuyên đầu tư giúp họ kiếm được khoản lợi nhuận tốt. Tình trạng sức khỏe nhìn chung ở mức ổn định.

Tuổi Dần Tháng này, thử thách có xu hướng leo thang trên nhiều phương diện, đòi hỏi người tuổi Dần phải tiêu hao rất nhiều tâm tư, công sức mới có thể chống đỡ và xoay chuyển tình thế. Cảm giác lao tâm khổ tứ, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Mối quan hệ của bạn với đồng nghiệp nơi công sở có thể có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng. Bản mệnh dễ rơi vào vòng xoáy tranh chấp lợi ích hoặc bất đồng quan điểm gay gắt với đồng nghiệp, nói năng không thể kiểm soát được lời nói của mình, buông lời tổn thương nhau. Về sức khoẻ, dễ gặp phải các tình trạng như say nắng, kiệt sức hoặc đột quỵ nhẹ, tiền đình… Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, người tuổi Dần trong tháng này lại có cơ hội làm ăn thuận lợi.

Tuổi Mão Tháng 7, người tuổi Mão hạn chế tối đa việc đi xa vì dễ gặp khó khăn. Về gia đình, tháng 7 trong nhà người tuổi Mão dễ có người nóng nảy, dễ xảy ra mâu thuẫn. Áp lực tinh thần khá lớn khiến người tuổi Mão rơi vào trạng thái lo âu kéo dài. Tuổi Mão không nên đi xa trong tháng 7 âm lịch. Ảnh minh hoạ

Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong tháng cô hồn dễ rơi vào trạng thái "ngoài mạnh trong yếu", nhìn ngoài thì vững vàng nhưng bên trong lại chịu nhiều áp lực. Người tuổi Mùi dễ bị ngoại cảnh tác động, chuyện thị phi kéo đến làm cản trở bước tiến thân, thậm chí nếu không tỉnh táo còn có nguy cơ rơi vào bẫy của kẻ xấu dẫn đến hao tài tốn của. Dù nhiều nhiệt huyết và hoài bão nhưng tháng này họ chưa thể thu về thành quả xứng đáng. Đừng vì một phút lơ là mà để xảy ra sai sót nghiêm trọng. Tránh xa các ý tưởng, dự án mới tinh vào lúc này kẻo rơi vào tình trạng kiệt sức và trắng tay. Đặc biệt, họ hãy biết từ chối khéo léo việc của người khác, không ôm đồm; tập trung làm tốt việc của mình và duy trì sự nhạy bén để chờ đón thời cơ tiếp theo. Về sức khoẻ, thể chất của họ ổn định nhưng tâm trạng đôi lúc dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, chuyện bé xé ra to.

Tuổi Thân Tháng này, tuổi Thân rất mệt mỏi, sức khoẻ kém, tâm lý không vững vàng. Công việc của họ rơi vào giai đoạn bế tắc, nhiều khó khăn. Họ nên chuẩn bị kỹ lưỡng nếu có kế hoạch đi xa vì dễ gặp trắc trở. Người tuổi Thân đặc biệt lưu ý an toàn giao thông, hạn chế đi đêm, tắm đêm.

Tuổi Dậu Đầu tháng 7, người tuổi Dậu nên đề phòng thất thoát tài chính và trộm cắp ở nơi công cộng, có kẻ trộm đột nhập vào nhà khi tất cả mọi người đi vắng. Do thể chất nhạy cảm, bạn nên tránh những nơi âm u, hạn chế đến gần các công trường thi công, ao hồ sông suối; cẩn trọng khi tham gia giao thông và quá trình sử dụng vật sắc nhọn. Họ dễ rơi vào tình trạng quá tải giữa công việc và gia đình, thường xuyên bị kiệt sức do làm nhiều việc cùng lúc, không có thời gian cho gia đình, bản thân.