Tuổi Tý Trong tháng cô hồn, nhiều người thường e ngại gặp những điều không may mắn nhưng tuổi Tý thì hoàn toàn ngược lại. Những người thuộc con giáp này sẽ làm ăn thuận lợi hơn, công danh cũng như học hành vượt mức mong đợi, nhiều tin vui xuất hiện từ đầu tháng. Đời sống tình cảm viên mãn, như ý do Tam hợp soi sáng. Nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc, người tuổi Tý độc thân trở nên nổi bật và thu hút được sự chú ý của nhiều người, mở ra cơ hội lớn để tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, chân thành trong giai đoạn này. Tuy nhiên, giai đoạn này, hành trình cầu tài lộc của người tuổi Tý cũng sẽ không quá dễ dàng, phải cẩn trọng và bỏ nhiều công sức hơn. Vận trình sức khỏe đan xen cả điềm lành lẫn rủi. Tháng này, người tuổi Tý cần đặc biệt đề phòng những tác động tiêu cực do thời tiết nắng nóng mang lại, tai nạn liên quan tới xe cộ đường dài, con cháu trong nhà nên tránh xa sông nước.

Tuổi Tỵ Tử vi tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ 2026 của 12 con giáp cho biết, con giáp này có tinh thần thoải mái, mạnh mẽ, tư duy nhạy bén và tràn đầy năng lượng sáng tạo. Đây là thời điểm vàng để họ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, tỏa sáng rực rỡ dưới sự trợ lực mạnh mẽ của ngọn gió đông, giúp mọi kế hoạch định sẵn được vận hành trơn tru, thuận lợi. Đường công danh có sự phù trợ của Lục Hợp, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp hiệu suất công việc của họ được nâng tầm rõ rệt. Dù khối lượng công việc có đồ sộ đến đâu, tuổi Tỵ vẫn có thể xử lý một cách khoa học. Nguồn thu nhập từ công việc chính hoàn toàn được đảm bảo tương xứng với công sức người tuổi Tỵ bỏ ra. Về các nguồn thu ngoài, họ cũng có vài cơ hội kiếm tiền nhỏ như trúng thưởng hoặc đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên khoản thu này không quá lớn và có tính rủi ro nhất định. Chuyện tình cảm cũng tốt đẹp. Tuy nhiên, người tuổi Tỵ hãy chú ý cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, bảo đảm giấc ngủ và ăn uống đủ chất. Nếu cơ thể có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đi khám ngay, đừng chủ quan kéo dài, chú trọng đến sức khỏe tinh thần. Tuổi Tỵ có thể có nhiều may mắn trong tháng 7 âm lịch. Ảnh minh hoạ