Hành trình hai mùa giải và tầm nhìn lớn lao

Cuộc cách mạng công nghệ, mà tâm điểm là trí tuệ nhân tạo (AI), đang định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, y tế, giáo dục đến văn hóa. Trong dòng chảy mạnh mẽ đó, năm 2023, Vietnam AI Contest ra đời, đánh dấu lần đầu tiên một cuộc thi về trí tuệ nhân tạo quy mô quốc gia dành cho học sinh trung học phổ thông được tổ chức. Vietnam AI Contest trở thành một sân chơi học thuật uy tín, nơi ươm mầm và bồi dưỡng thế hệ tài năng AI trẻ của Việt Nam.

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, AI Contest mùa 2 (2024) tiếp tục khẳng định vị thế, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và cộng đồng, để lại những dấu ấn đậm nét không chỉ bằng các giải thưởng mà còn bằng những con số ấn tượng.

Thành công của mùa 2 là kết quả của một hành trình dài hơi và một tầm nhìn chiến lược. Với sự đồng hành của Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) và Viện Lãnh đạo & Đổi mới Sáng tạo Michael Dukakis (MDI), AI Contest đã trở thành một sân chơi mang tầm vóc quốc tế, kết nối các tài năng trẻ Việt Nam với những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI trên thế giới. Sự hiện diện của các giáo sư uy tín từ Harvard, MIT không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn là nguồn cảm hứng vô tận, khẳng định uy tín và tầm nhìn lớn lao của cuộc thi.

Vietnam AI Contest mùa 2: Sức hút vượt trội và chất lượng đột phá

Với chủ đề "Giới hạn của sự tương tác giữa AI và cảm xúc con người," Vietnam AI Contest 2024 đã mở ra một không gian sáng tạo đầy thách thức và ý nghĩa. Cuộc thi không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài về công nghệ, mà còn là một hành trình khám phá chiều sâu của khoa học và tâm lý học, nơi các thí sinh phải tìm cách tạo ra những giải pháp AI không chỉ thông minh mà còn tinh tế và nhân văn.

Sự lan tỏa và bùng nổ của AI Contest 2024 được thể hiện rõ qua các con số: số lượng bài dự thi tăng gấp đôi so với mùa 1. Con số này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của cuộc thi mà còn cho thấy sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam đối với lĩnh vực AI. Đặc biệt, sự đa dạng về địa lý là một điểm nhấn: các bài dự thi đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, tăng mạnh so với mùa đầu tiên. Sự tham gia của học sinh từ khắp các tỉnh thành cho thấy niềm đam mê AI không chỉ giới hạn ở các thành phố lớn mà đã lan tỏa đến mọi miền đất nước.

Chất lượng của các bài thi cũng được đánh giá cao. Các dự án không chỉ dừng lại ở ý tưởng trên giấy mà còn thể hiện tính ứng dụng thực tế và sự liên kết chặt chẽ với các vấn đề xã hội. Ban giám khảo ấn tượng trước sự phong phú của các đề tài, từ giáo dục, y tế, tài chính đến những vấn đề đời sống hàng ngày. Nhiều thí sinh đã đề xuất các giải pháp AI để cá nhân hóa trải nghiệm học tập, chẩn đoán bệnh tật, hay dự đoán xu hướng thị trường. Điều này cho thấy tầm nhìn sâu rộng và khả năng tư duy phản biện của các tài năng trẻ, khi họ biết cách vận dụng kiến thức công nghệ để giải quyết những thách thức phức tạp của xã hội.

Cuộc thi đã khép lại với Lễ Vinh danh Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo 2024, nơi những tài năng xuất sắc nhất đã được vinh danh. Ngôi vị Quán quân thuộc về đội thi liên minh trường THPT Ứng Hòa B và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, với một dự án được các chuyên gia từ Harvard và MIT đánh giá cao. Các giải Nhì, Ba và các giải thưởng "Tài năng trẻ" khác cũng đã tôn vinh những ý tưởng độc đáo và sự nỗ lực không ngừng của các thí sinh. Hơn cả một cuộc thi, AI Contest 2024 đã trở thành bệ phóng vững chắc, giúp các em học sinh tự tin hơn vào khả năng của mình và định hướng rõ ràng hơn cho tương lai.

Đội quán quân của cuộc thi Vietnam AI Contest 2024 - Mùa 2. Ảnh: VLAB Innovation

Mùa 3 năm 2025: “Bản giao hưởng AI vì nhân loại”

Tiếp nối những thành công rực rỡ, Vietnam AI Contest sẽ quay trở lại trong năm 2025 với một tầm nhìn táo bạo và đầy tính nhân văn: "Bản giao hưởng AI vì nhân loại". Chủ đề này không chỉ nhấn mạnh sự hòa quyện giữa ba trục Khoa học - Đạo đức - Chính sách, mà còn định hướng cho một thế hệ công dân số mới, những người biết cách sử dụng AI không chỉ để khám phá mà còn để phụng sự con người.

Khác với các mùa trước, AI Contest 2025 sẽ yêu cầu thí sinh phát triển sản phẩm hoàn chỉnh có khả năng ứng dụng thực tế. Đây là một bước tiến đột phá, nhằm khuyến khích các em học sinh chuyển hóa tri thức thành giá trị cụ thể, giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng. Hành trình của AI Contest 2025 sẽ là một chu trình học tập mở: nghiên cứu - xây dựng - thử nghiệm - phản hồi - hoàn thiện. Tiêu chí đánh giá sẽ không chỉ dựa trên chất lượng kỹ thuật mà còn nhấn mạnh tính hữu dụng, tác động xã hội, khả năng nhân rộng và tính bền vững của dự án.

Vietnam AI Contest 2025 không chỉ tìm ra người chiến thắng, mà còn bồi dưỡng một thế hệ trẻ có trách nhiệm xã hội, có khả năng kiến tạo và định hướng tương lai. Từ Việt Nam, những "nhạc công trẻ" sẽ hòa quyện sáng tạo với trách nhiệm xã hội, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trong hệ sinh thái AI toàn cầu. Đây là lời mời gọi hấp dẫn gửi đến tất cả các bạn học sinh THPT trên khắp cả nước, những người đang khao khát khẳng định bản thân và đóng góp vào một tương lai tươi sáng hơn.

Thế Định