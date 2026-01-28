Một trong những khác biệt trong cơ cấu nhân sự lãnh đạo địa phương của nhiệm kỳ Đại hội 14 so với các nhiệm kỳ trước là nhiều tỉnh, thành có cả bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch HĐND đều là ủy viên Trung ương.

Thống kê từ danh sách 200 ủy viên Trung ương, khối địa phương có 23 tỉnh, thành phố có từ 2 chức danh lãnh đạo chủ chốt trở lên trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (bao gồm chính thức và dự khuyết).

Các lãnh đạo chủ chốt cùng đoàn TPHCM tại Đại hội 14. Ảnh: ĐH

6 chủ tịch HĐND tỉnh, thành trúng cử Trung ương khóa 14 1. Cao Thị Hòa An – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk 2. Tôn Ngọc Hạnh – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai 3. Nguyễn Mạnh Hùng – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh 4. Võ Văn Minh – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM 5. Đồng Văn Thanh – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 6. Nguyễn Minh Dũng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long (dự khuyết)

Ngoài 34 bí thư tỉnh ủy, thành ủy, còn có 16 chủ tịch UBND tỉnh, thành; 6 chủ tịch HĐND cấp tỉnh; 2 chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, 1 phó chủ tịch UBND TP tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Trong số các địa phương, TPHCM là nơi có nhiều ủy viên Trung ương nhất với 6 người, gồm cả chính thức và dự khuyết. Trong đó, TPHCM có một ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang. Năm ủy viên Trung ương còn lại gồm: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được, Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường (dự khuyết).

Sáu địa phương gồm Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Khánh Hòa và Đắk Lắk, mỗi nơi có 3 cán bộ lãnh đạo trúng cử ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết.

Trong đó, Hà Nội có 1 ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; 2 ủy viên Trung ương còn lại là Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng và Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông.

Các lãnh đạo chủ chốt cùng đoàn đại biểu TP Hà Nội. Ảnh: ĐH

Điều đặc biệt của khóa 14 là sự hiện diện của 16 cặp "bí thư - chủ tịch" cùng trúng cử ủy viên Trung ương tại Hà Nội, TPHCM, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ngãi, An Giang, Lâm Đồng, Hưng Yên, Khánh Hòa, TP Huế, Gia Lai, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ và Cao Bằng.

2 chủ tịch UB MTTQ cấp tỉnh, 1 phó chủ tịch tỉnh vào Trung ương khóa 14 • Ông Nguyễn Phước Lộc – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh • Ông Mùa A Vảng – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên (dự khuyết) . Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch UBND TPHCM (dự khuyết)

Trong 14 chủ tịch tỉnh, thành là ủy viên Trung ương chính thức có 5 ủy viên tái cử: Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được (ủy viên chính thức khóa 13), Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch An Giang Hồ Văn Mừng và Chủ tịch Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn (ủy viên dự khuyết khóa 13).

Những chủ tịch tỉnh, thành còn lại đều lần đầu tham gia Trung ương.

Trong danh sách các chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trúng cử ủy viên Trung ương khóa 14, nổi bật là xu hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo địa phương, khi lực lượng nòng cốt thuộc thế hệ 7X.

Theo thống kê từ hồ sơ nhân sự, có 13/16 người thuộc thế hệ 7X, chỉ có 2 cán bộ thuộc thế hệ 6X và 1 người thuộc thế hệ 8X.

Trong 16 chủ tịch UBND tỉnh, thành vào Trung ương, người lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM (sinh năm 1968). Người trẻ tuổi nhất là ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (ủy viên dự khuyết) - sinh năm 1980.

Một điểm đáng chú ý khác là trình độ chuyên môn cao của đội ngũ chủ tịch tỉnh, thành trúng cử Trung ương khóa 14. Có các cán bộ có học vị tiến sĩ, tập trung ở các lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh, luật học, khoa học xã hội, môi trường và nông nghiệp công nghệ cao.

Các trường hợp còn lại chủ yếu có trình độ thạc sĩ, nhiều người sở hữu 2–3 bằng đại học, chuyên ngành đa dạng như kinh tế, luật, quản trị công, ngoại ngữ, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.