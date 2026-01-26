1. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng
2. Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
3. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng
4. Ông Đặng Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương
5. Ông Đoàn Anh Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
6. Trung tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
7. Ông Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
8. Trung tướng Lê Ngọc Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
9. Bà Trần Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
10. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
11. Ông Phan Chí Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
12. Ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
13. Ông Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
14. Trung tướng Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
15. Trung tướng Vũ Trung Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
16. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
17. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
18. Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
19. Ông Trịnh Mạnh Linh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
20. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
21. Ông Lê Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
22. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM
23. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính
24. Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng
25. Trung tướng La Công Phương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng
26. Ông Hoàng Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
27. Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng
28. Ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
29. Ông Đinh Hữu Thành - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
30. Trung tướng Tào Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
31. Trung tướng Lê Xuân Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng
32. Thiếu tướng Lê Xuân Thuân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng
33. Ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng VKSND Tối cao
34. Ông Đặng Khánh Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
35. Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
36. Bà Nguyễn Hải Trâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TAND Tối cao
37. Ông Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
38. Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
39. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
40. Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
41. Ông Dương Trung Ý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
42. Bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
43. Ông Phan Thăng An - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
44. Ông Phạm Đức Ấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
45. Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
46. Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Quảng Ninh
47. Ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
48. Ông Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
49. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
50. Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
51. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh
52. Ông Hoàng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
53. Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
54. Ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
55. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ TPHCM
56. Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM
57. Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
58. Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
59. Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Sơn La
60. Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
61. Ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
62. Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
63. Ông Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
64. Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ
65. Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
66. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế
67. Ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
68. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
69. Ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
70. Ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Đồng Nai
71. Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long