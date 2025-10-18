Đoạn video 7 giây ghi lại khoảnh khắc con rắn hổ mang lấp ló trong lồng bẫy đặt ở bồn cầu thu hút hơn 500.000 lượt xem trên mạng xã hội TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

Khoảnh khắc rắn độc chui lên từ bồn cầu, vươn chiếc cổ dài trong chiếc lồng bẫy khiến người xem nổi da gà. Dân mạng để lại nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh cảnh tượng rùng mình:

“Tôi vốn nghĩ hình ảnh này chỉ có trong tưởng tượng, không ngờ có thật ngoài đời”; “Làm sao rắn có thể chui lên từ bồn cầu được, chui vào đường nào? Cảm giác không có thật”; “Mình từng chứng kiến nhiều vụ thế này. Rắn chui từ đường nước thải vào rồi không thể xoay đầu nên bị mắc kẹt ở bồn cầu”...

Anh Phạm Thủy (xã Vân Mạc, tỉnh Hưng Yên) xác nhận với PV VietNamNet, đoạn video được anh quay vào ngày 13/10 vừa qua tại nhà của một hộ dân thuộc xã Vân Mạc. Anh là người bắt được con rắn này sau 3 ngày kiên trì đặt bẫy ở bồn cầu.

Anh Thủy kể, anh làm việc tại một trung tâm kiểm soát côn trùng ở Hưng Yên. Ngày 10/10, anh được một người dân gọi nhờ hỗ trợ bắt rắn và tận mắt thấy cảnh tượng rắn hổ mang trườn bò trong nhà vệ sinh, rồi chui vào bồn cầu.

“Xung quanh nhà là vườn cây và ao, lại đúng vào những ngày mưa bão nên dễ có rắn vào nhà. Con rắn này được người dân phát hiện trong nhà vệ sinh ở tầng 1, cũng không rõ nó chui vào đường nào. Vì không có kinh nghiệm xử lý, gia đình gọi tôi đến hỗ trợ”, anh Thủy kể.

Anh Thủy cho biết, khi thấy bóng người, con rắn bò nhanh vào hộc bồn cầu và nằm sâu trong đó. Không thể bắt tận tay, anh chỉ còn cách đặt lồng bẫy, chờ khi nó chui lên mới có thể xử lý.

“Không ngờ, tôi phải đặt bẫy suốt 3 ngày mới chờ được giây phút đó. Trong 3 ngày ấy, chủ nhà đóng chặt cửa nhà vệ sinh, phòng khi rắn tẩu thoát. Tuy nhiên, họ vẫn thấp thỏm, lo lắng.

Khi thấy rắn ngóc đầu lên từ bồn cầu, chính tôi cũng nổi da gà. Sợ nó lại chui xuống, tôi phải nhanh chóng lấy dụng cụ và tóm gọn”, anh Thủy kể.

Người đàn ông Hưng Yên cho biết thêm, loài rắn hổ mang này có độc, tuy nhiên thường chỉ tấn công khi bị khiêu khích hay đe dọa. Nguồn thức ăn phổ biến của loài rắn này là gà và chuột.

“Con rắn dài khoảng 1,3m, nặng hơn 1kg. Theo tôi, những gia đình có vườn, ao, chuồng phải thường xuyên dọn dẹp, để nhà cửa khô, thoáng phòng tránh rắn lẻn vào ẩn trú. Khi sinh hoạt, gia chủ cần quan sát kỹ để kịp xử lý nếu không may phát hiện rắn độc bò vào”, anh Thủy nói.

