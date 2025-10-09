Sự việc xảy ra vào tối 8/10 trong gia đình chị Vũ Thị Ngọc Liên (SN 1990) trú tại phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng, tỉnh Hải Dương cũ).

Video gia đình chị Liên xử lý rắn độc trong nhà vệ sinh

Chị Liên cho biết, gia đình có 2 nhà tắm và 2 nhà vệ sinh ở tầng 1 và tầng 2, thường chỉ dùng ở tầng 2. Tối 8/10, do chị đang dùng nhà vệ sinh tầng 2, con gái 12 tuổi phải xuống tầng 1 dùng tạm.

Một lát sau, thấy con gái hét thất thanh, chị vội chạy xuống. Ngó vào nhà vệ sinh, chị sững người khi thấy một con rắn cạp nia đang cuộn tròn ở phía sau bồn cầu.

“Con gái tôi kể lại, lúc định đi vệ sinh thì phát hiện bồn cầu có dấu vết lạ. Bình thường bồn cầu rất sạch sẽ, nhưng khi đó lại xuất hiện một vệt bùn đất dài từ dưới lên, trông như có con gì đó vừa bò qua.

Hơn nữa, cháu nghe thấy tiếng ‘phì phì’, nên quan sát kỹ thì thấy một chiếc đuôi rắn đang ngoe nguẩy phía sau nắp bồn cầu”, chị Liên kể lại.

Hình ảnh rắn cạp nia sau khi bị xử lý

Trước cảnh tượng đó, chị vội đóng cửa nhà tắm, gọi chồng và nhờ hàng xóm đến xử lý. Chị cho hay, con rắn to, trườn nhanh nên phải khá lâu, mọi người mới có thể khống chế.

“May mà bục nhà vệ sinh cao nên con rắn không thể trườn ra ngoài. Chúng tôi dồn nó vào một góc rồi xử lý.

Quan sát kỹ, tôi thấy có một vệt dài trên thành bồn cầu, trong khi các nắp cống xung quanh vẫn đóng kín, nên có thể khẳng định con rắn đã bò lên từ bồn cầu. Cả đêm đó, tôi thao thức vì sợ hãi”, chị Liên chia sẻ.

Nhà chị Liên nằm ở mặt đường lớn, trước nay chưa từng xảy ra tình trạng rắn bò vào nhà. Chị cho rằng, tình huống đáng sợ xuất hiện là do gần đây có mưa bão, ngập lụt.

Sau vụ việc, chị đã đăng tin cảnh báo để mọi người cẩn thận hơn.

Chị Liên cũng tìm hiểu và được biết đó là rắn cạp nia bắc - loài thường sinh sống ở khu vực đồng bằng và miền núi. Môi trường sống phổ biến của chúng là rừng cây, rừng ngập mặn, cánh đồng hoặc ven sông suối.

Loài rắn này dễ nhận biết nhờ vạch đen trắng xen kẽ dọc thân, thân hình tam giác với sống lưng nhô cao. Đây cũng là một trong những loài rắn cực độc.

Ảnh và video: Nhân vật cung cấp