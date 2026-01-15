Trong năm vừa qua, 74.206 xe Toyota và Lexus đã được bán ra thị trường, tăng 8% so với năm 2024. Nhà máy đã xuất xưởng 25.200 xe, hệ thống đại lý đã chào đón hơn 1,96 triệu lượt khách hàng sử dụng dịch vụ. Hoạt động xuất khẩu linh kiện, phụ tùng đạt doanh thu hơn 76,1 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng tích lũy đạt gần 1 tỷ USD. Với những kết quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh, Toyota đóng góp hơn 1 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước, tăng 14% so với năm 2024 và nâng tổng tích lũy đạt gần 15 tỷ USD.

Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota năm 2025.

Năm 2025, mẫu xe Yaris Cross và Vios nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt là 14.601 xe và 13.424 xe. Bên cạnh đó, hầu hết các mẫu xe của Toyota đều nằm trong top mẫu xe bán chạy nhất phân khúc.

Hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, Toyota vẫn theo đuổi định hướng tiếp cận đa chiều và xác định công nghệ Hybrid Electric và nhiên liệu sinh học là giải pháp kịp thời và phù hợp, góp phần giảm khí thải CO2. Năm 2025, 8.389 xe HEV được giao đến tay khách hàng, tăng 57% so với năm trước đó. Tính đến nay, tổng cộng 22.213 xe Toyota HEV đã được bán ra sau hơn 5 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp hãng xe Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Bộ Công thương, đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ô tô nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Công tác đóng góp xã hội thường niên trên 4 lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục & phát triển nguồn nhân lực vẫn được duy trì, tổng số tiền đóng góp đến nay đã lên tới hơn 32,1 triệu USD.

Những nỗ lực của Toyota đã được đền đáp xứng đáng. Cuối tháng 12 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ và đất nước.