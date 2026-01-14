Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và công bố của Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công, top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 12/2025 trên thị trường xe động cơ đốt trong của nhóm các hãng xe này đã có thay đổi lớn về thứ hạng.

Trong đó, Mitsubishi Xforce có lượng bán ra kỷ lục 3.163 chiếc, vươn lên vị trí số 1 thị trường xe xăng dầu. Doanh số này tăng tới 43,6% so với tháng trước và gấp gần 3 lần so với tháng 12/2024 (1.140 chiếc). Cộng dồn cả năm 2025, đã có 15.254 chiếc Xforce được bán ra tại Việt Nam, tăng 6% so với năm 2024.

Mazda CX-5 cũng tăng 2 bậc, lên vị trí thứ 2 trong top 10 với 2.596 chiếc bán ra trong tháng 12/2025, tăng 47% so với tháng trước. Doanh số cả năm 2025 của CX-5 đạt 17.262 chiếc, tăng 16,8% so với năm 2024 (14.781 chiếc).

"Người anh em" của Mitsubishi Xforce là Xpander từ vị trí dẫn đầu thị trường xe sử dụng động cơ đốt trong ở tháng 11/2025, bị tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 3 ở tháng 12/2025 dù có lượng bán ra tăng đáng kể, lên tới 2.576 chiếc (tăng 15,3%). Tuy nhiên, Xpander vẫn là "vua doanh số" trong năm 2025 với tổng lượng bán ra 19.891 chiếc, tăng nhẹ 2% so với năm 2024 (19.498 chiếc).

Mitsubishi Xforce vươn lên vị trí số 1 nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong tháng 12/2025. Ảnh: MMV

Đáng chú ý nhất phải nói đến "tân binh" Mitsubishi Destinator khi ngay ở tháng đầu tiên mở bán đã đạt tới 2.377 chiếc - con số đáng mơ ước đối với một mẫu xe mới, đồng thời chiếm giữ vị trí thứ 4 trong top 10 xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường.

Bộ 3 xe nói trên đóng góp phần lớn giúp Mitsubishi đạt tổng cộng tới 8.960 xe bán ra chỉ trong tháng 12/2025. Đây là doanh số tháng cao nhất trong suốt lịch sử 31 năm thành lập của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam và là thương hiệu có doanh số cao nhất thị trường động cơ đốt trong trong tháng.

Mitsubishi có một tháng đạt doanh số kỷ lục kể từ khi đặt chân tới Việt Nam đến nay. Ảnh: Ngô Minh

"Vua bán tải" Ford Ranger tụt xuống vị trí thứ 5 dù doanh số bán ra cũng ở mức khá cao, lên tới 2.199 chiếc, tăng 7,8% so với tháng trước. Doanh số cả năm của Ranger đạt 18.692 chiếc, đứng thứ hai toàn thị trường, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Ngoài Ranger, Ford Việt Nam còn có thêm 2 đại diện xe gầm cao nữa nằm trong top 10 là Everest (1.847 chiếc, xếp thứ 7) và Territory (1.662 chiếc, xếp thứ 10).

Ford Ranger "về đích" năm 2025 với vị trí thứ 2, sau Mitsubishi Xpander. Ảnh: FVN

Top 10 xe bán chạy tháng 12/2025 còn chứng kiến sự trở lại của Hyundai Creta sau một thời gian "mất hút" với lượng bán ra 1.696 chiếc, đứng ở vị trí thứ 8, đồng thời đẩy hai đối thủ ở phân khúc B-SUV là Toyota Yaris Cross và Honda HR-V "bật" khỏi danh sách.

Hyundai Creta trở lại top 10 sau một thời gian vắng bóng. Ảnh: HTV

Hai vị trí còn lại trong top 10 đều thuộc phân khúc sedan cỡ B là Toyota Vios (1.972 chiếc, xếp thứ 6) và Honda City (1.685 chiếc, xếp thứ 9).

Như vậy, trong tháng 12/2025, Mitsubishi và Ford, mỗi hãng có 3 đại diện góp mặt trong top 10. Mazda, Toyota, Honda và Hyundai, mỗi hãng có một cái tên góp mặt. Trong khi đó, KIA tiếp tục không có bất cứ cái tên nào lọt vào top xe bán chạy của tháng.

Trước đó, như VietNamNet đã ghi nhận, tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường tại Việt Nam của VinFast, Hyundai Thành Công và các hãng xe thành viên VAMA tháng 12/2025 đạt tới 81.420 chiếc, tăng 19,8% so với tháng trước đó (67.987 chiếc).

Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 47.067 chiếc; Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 6.704 chiếc; VinFast bán ra 27.649 chiếc (xe điện).

Ước tính cả năm 2025, tổng doanh số xe của VinFast, Hyundai Thành Công, VAMA là 604.064 chiếc, bao gồm VinFast đạt 175.099 chiếc, Hyundai Thành Công đạt 53.299 chiếc và các hãng xe thuộc VAMA đạt 375.739 chiếc

