Lô gia mở rộng không gian căn hộ Stella Icon tại Khu đô thị sân bay KITA Airport City

Thêm nắng, thêm gió...

Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm, cả không gian sống bừng sáng. Chỉ một khoảng mở nhỏ lô gia cũng đủ để căn hộ đón thêm gió, thêm ánh sáng và mang lại cảm giác dễ chịu rất riêng, khiến người ta muốn chậm lại một nhịp để tận hưởng trước khi bắt đầu ngày mới.

Thực tế, không phải căn hộ nào cũng có được khoảng mở ấy. Với những căn hộ thiếu lô gia hay ban công, không gian sinh hoạt của cả gia đình thường trở nên bí bách, thiếu sáng và kém thông thoáng, phải phụ thuộc nhiều vào điều hòa, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hay mùa mưa kéo dài.

Không ít gia đình phải đặt máy giặt, giá phơi ngay trong không gian sinh hoạt chính, khiến mùi ẩm, tiếng ồn và sự bừa bộn dễ xuất hiện hơn. Căn hộ dù đủ diện tích sử dụng nhưng lại thiếu đi một khoảng chuyển tiếp cần thiết giữa bên trong và bên ngoài, đôi khi khiến cảm giác như bị bó hẹp trong bốn bức tường. Khi cửa sổ phải mở thẳng ra không gian công cộng hoặc nhà đối diện, sự riêng tư cũng khó được đảm bảo trọn vẹn.

Stella Icon là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi có ban công liên thông lô gia

Chính vì vậy, ban công và logia ngày càng được nhìn nhận không chỉ là chi tiết kiến trúc, mà còn là phần “hồn” của căn hộ hiện đại. Một khoảng mở vừa đủ để đón sáng, đón gió, giúp luân chuyển không khí tốt hơn, đồng thời tạo lớp đệm mềm để không gian sinh hoạt riêng tư được bảo vệ mà vẫn giữ kết nối với bên ngoài.

Trong bối cảnh nhiều dự án căn hộ tối ưu diện tích bán bằng cách lược bỏ lô gia hoặc thu hẹp ban công, Stella Icon tại Khu đô thị KITA Airport City (Thành phố Cần Thơ) lại chọn hướng tiếp cận khác. Theo đó, 100% căn hộ tại Stella Icon đều được thiết kế lô gia riêng, hơn 55% căn hộ sở hữu thêm ban công liên thông lô gia, với chiều dài ban công có căn lên đến 16m - một chi tiết hiếm gặp trên thị trường căn hộ hiện nay.

... Thêm năng lượng mỗi ngày

Lô gia tại Stella Icon được xem như “hiên nhà” phiên bản hiện đại, tách biệt hoạt động giặt - phơi, hạn chế ẩm mốc và mùi sinh hoạt cho không gian chính. Ban công liên thông lô gia mở rộng thêm chiều sâu cho phòng khách, để ánh sáng và gió tự nhiên lan tỏa đều khắp căn hộ trong khi vẫn giữ sự riêng tư cần thiết.

Dù diện tích không thay đổi, nhưng cảm giác không gian lại được nới rộng thêm vài mét vuông - điều mà nhiều người chỉ thực sự cảm nhận rõ khi trực tiếp sinh sống. Nhờ khoảng mở này, tổ ấm tại Stella Icon không chỉ sáng và thoáng hơn, mà chủ sở hữu còn có thể tận dụng lô gia linh hoạt: biến thành góc thư giãn lý tưởng với sofa, bàn trà, vườn cây xinh xắn, khu vực cho trẻ nhỏ vui chơi, góc làm việc yên tĩnh, hay đơn giản là không gian lưu trữ gọn gàng, giúp căn hộ luôn ngăn nắp.

Logia căn hộ Stella Icon đủ rộng để vừa bố trí khu vực giặt - phơi, vừa tạo góc thư giãn

Không chỉ mở rộng không gian bên trong, ban công và lô gia tại Stella Icon còn mở ra những lát cắt rất riêng của Tây Đô. Từ căn hộ, cư dân có thể ngắm những chuyến bay cất cánh, hạ cánh từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cách đó chỉ 3 km.

Ở hướng khác, dòng sông Hậu hiền hòa với thuyền bè xuôi ngược, cồn Sơn xanh mướt cây trái gợi lên vẻ đẹp yên bình của miền Tây sông nước. Xen giữa là nhịp sống trẻ trung, năng động của trung tâm thành phố - tất cả cùng hiện diện trong một tầm nhìn, không ở đâu xa, chỉ ngay bên “hiên nhà”.

Giá trị của lô gia và ban công tại Stella Icon còn được đặt trong tổng thể quy hoạch của KITA Airport City với mật độ xây dựng hợp lý và mảng xanh đồng bộ.

Từ ban công, cư dân được kết nối với thiên nhiên từ công viên, quảng trường, thảm thực vật, lối dạo bộ và hơn 10.000 cây xanh của toàn khu đô thị. Khoảng mở vì thế không đơn lẻ mà hòa vào nhịp sống chung, mang đến cảm giác thư thái giữa lòng thành phố.

Từ lô gia Stella Icon, cư dân tương lai có thể tận hưởng không gian xanh toàn khu đô thị sân bay KITA Airport City

Giữa nhiều lựa chọn căn hộ hiện nay, sự khác biệt đôi khi không nằm ở những yếu tố quá lớn lao, mà bắt đầu từ những chi tiết nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Một lô gia, một ban công đủ rộng và hợp lý có thể không làm thay đổi diện tích căn hộ, nhưng lại đủ để thay đổi cảm giác sống. Đó cũng là giá trị mà Stella Icon hướng tới khi giữ lại khoảng thở cần thiết cho mỗi gia đình giữa nhịp sống đô thị.

Hiện dự án Stella Icon áp dụng chính sách tài chính linh hoạt, với mức thanh toán ban đầu chỉ từ 239 triệu đồng (tương đương 15% giá trị căn hộ) ký hợp đồng mua bán, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc, các khoản thanh toán được chia nhỏ từ 7,9 triệu đồng/tháng, cùng mức chiết khấu lên đến 12%.

Bích Đào