Theo nguồn tin của New York Post, Tổng thống Mỹ Trump ngày 21/7 đã lên tiếng ủng hộ việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành Tổng Thư ký LHQ tiếp theo.

"Tổng thống Trump tin ông Infantino là nhân vật được mọi người trên thế giới tôn trọng và có khả năng đặc biệt trong việc gắn kết các quốc gia", nguồn tin của New York Post cho biết.

Trong khi đó, đặc phái viên Mỹ Paolo Zampolli khẳng định ông Infantino sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho bộ máy hành chính đồ sộ của LHQ, đồng thời sử dụng thể thao để truyền cảm hứng cho giới trẻ cũng như những cộng đồng yếu thế trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: NYT

"Chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đưa ra ý tưởng tuyệt vời như vậy. Bạn phải làm việc với 193 quốc gia thành viên tại LHQ, trong khi FIFA có hơn 200 thành viên. Thành tích của Gianni cho thấy ông ấy biết cách điều hành một tổ chức như vậy", ông Zampolli nhận xét.

Theo truyền thông Mỹ, ông Infantino đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Trump trong thời gian World Cup 2026 diễn ra. Trước đó, ông Infantino cũng trao cho ông Trump giải thưởng hòa bình đầu tiên của FIFA vào tháng 12 năm ngoái.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ rời nhiệm sở vào ngày 31/12/2026 và người kế nhiệm ông sẽ bắt đầu nhậm chức từ ngày 1/1/2027. Theo Điều 97 của Hiến chương LHQ, tổng thư ký được Đại hội đồng LHQ lựa chọn dựa trên các đề cử của Hội đồng Bảo an. Để được bổ nhiệm, ông Infantino trước tiên phải nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, trong đó gồm 5 ủy viên thường trực (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh) có quyền phủ quyết.

Bên cạnh ông Infantino, những ứng viên tiềm năng khác cho vị trí Tổng thư ký LHQ bao gồm cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, cựu Phó tổng thống Costa Rica Rebeca Grynspan và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall.