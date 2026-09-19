Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết như vậy hôm 18/9. Việc Tổng thống Mỹ trực tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại sân bay là điều hiếm khi xảy ra. Ông Trump thường gặp các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Nhà Trắng.

Các quan chức cấp cao Mỹ thông tin với báo chí về chuyến thăm cho biết chương trình sẽ bao gồm lễ đón tại Nhà Trắng, lễ duyệt binh tại Vườn Hồng và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước vào buổi tối.

Trong số khách mời dự tiệc có nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, gồm Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Alphabet, Sam Altman của OpenAI, Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, Jensen Huang của Nvidia và Michael Dell của Dell Technologies.

“Hàng nghìn người sẽ rất muốn được tham dự bữa tiệc đó”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục hôm 18/9.

“Tôi đã phải nói với nhiều người bạn tốt của mình rằng: Các bạn không thể đến dự được”, ông Trump nói thêm.

Theo các quan chức Mỹ, những vấn đề như thương mại, dòng chảy đất hiếm ra nền kinh tế toàn cầu và AI dự kiến nằm trong số các chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm.

Các quan chức Mỹ cho biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump và phu nhân của ông Tập là bà Bành Lệ Viên cũng sẽ có các hoạt động riêng. Ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện sẽ là khách danh dự tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho phái đoàn Trung Quốc vào ngày 24/9, do vợ chồng Tổng thống Trump chủ trì.