Theo trang tin Euronews, Thái tử Haakon hiện đã trở thành tân vương Na Uy với tước hiệu là Haakon VIII sau khi Vua Harald V qua đời ở tuổi 89. Điều này đồng nghĩa Công chúa Ingrid Alexandra sẽ trở thành người kế vị tiếp theo của Hoàng gia Na Uy.

Trên thực tế, vai trò của quốc vương Na Uy phần lớn mang tính biểu tượng và lễ nghi, bởi quyền lực chính trị thuộc về quốc hội. Tuy nhiên, Hoàng gia Na Uy vẫn giữ vai trò nổi bật và đảm nhiệm vai trò đại diện cho quốc gia trên trường quốc tế.

Quốc vương mới của Na Uy Haakon VIII. Ảnh: Hoàng gia Na Uy

Vua Haakon VIII, 53 tuổi, có tên đầy đủ là Haakon Magnus. Ông là con trai thứ hai của Vua Harald V. Ông có bằng cử nhân khoa học chính trị của Đại học California, Berkeley (Mỹ) và bằng thạc sĩ nghiên cứu phát triển của Trường Kinh tế London (Anh) chuyên về thương mại quốc tế và châu Phi. Ngoài ra, tân vương Na Uy cũng được huấn luyện tại Học viện Hải quân Hoàng gia và hoàn thành một chương trình đào tạo ngoại giao.

Trong một cuốn sách xuất bản năm 1988, Haakon từng nói ông muốn sở hữu một cửa hàng đồ chơi khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên, lướt sóng là đam mê lớn nhất của ông. Tân vương Na Uy từng chia sẻ với đài NRK rằng nếu không phải là thành viên hoàng gia, ông sẽ trở thành một vận động viên lướt sóng.

Tuy nhiên, vấn đề hôn nhân của Vua Haakon VIII mới là chủ đề được bàn luận nhiều nhất tại Na Uy. Vào năm 1999, lúc còn là Thái tử Na Uy, ông gặp bà Mette-Marit Tjessem Hoeiby tại một lễ hội âm nhạc. Việc bà là thường dân và là mẹ đơn thân với một cậu con trai riêng ban đầu vấp phải nhiều tranh cãi. Trong khi một số người chúc mừng cặp đôi, những người khác đặt câu hỏi liệu bà có phù hợp với vai trò vợ của vị vua tương lai hay không.

Mặc dù vậy, Thái tử Haakon đã nhận được sự cho phép của cha mình để kết hôn với Mette-Marit. Bất chấp quá khứ phức tạp, bà Mette-Marit dần nhận được sự ủng hộ của phần lớn công chúng Na Uy. Cặp đôi kết hôn tại Nhà thờ Oslo vào tháng 8/2001 và có hai người con là Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus.

Vấn đề thực sự nổ ra vào tháng 6 năm nay khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các thư từ trao đổi trong quá khứ giữa bà Mette-Marit với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Cùng thời điểm đó, con trai riêng của bà là Marius Borg Hoeiby, 29 tuổi cũng bị xét xử và tuyên phạt 4 năm tù về tội hiếp dâm và bạo lực gia đình.

Trước những biến cố này, Thái tử Haakon đã luôn đồng hành cùng bà Mette-Marit, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh khi tuyên bố con riêng của vợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân bình thường.

Sau khi kế vị cha mình, Vua Haakon VIII sẽ phải nỗ lực khôi phục sự ủng hộ của công chúng đối với Hoàng gia na Uy, vốn đã suy giảm trong những năm gần đây và càng bị ảnh hưởng sau những lùm xùm pháp lý.