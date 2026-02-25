Lời tòa soạn Cuộc sống cá nhân, sự lãng mạn, những vụ bê bối và xu hướng do các hoàng gia tạo ra luôn thu hút công chúng. Mặc dù hầu hết mọi người khó có thể sở hữu những món trang sức đặc biệt mà các thành viên hoàng gia từng đeo nhưng chúng ta vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự quý hiếm của chúng. Một số món trang sức nổi tiếng được truyền lại qua nhiều thế hệ trong khi những món khác được mua trong thời hiện đại. Dù bằng cách nào, chúng đều có một câu chuyện thú vị để kể.

Hoàng hậu Na Uy Sonja. Ảnh: Royal Watcher/Instagram

Tạp chí Tatler đưa tin, khoảng 150 khách mời đã tham dự sự kiện thường niên này. Đúng như kỳ vọng về một bữa tiệc long trọng, Hoàng hậu Na Uy Sonja, 88 tuổi xuất hiện đầy thanh lịch trong chiếc váy màu hồng tím lấp lánh, được trang trí bằng dải băng Huân chương Thánh Olav và huân chương gia tộc Vua Harlad kết hợp với một chiếc túi xách vàng.

Tuy nhiên, chính trang sức của Hoàng hậu mới thực sự thu hút mọi ánh nhìn. Bà đã chọn đội vương miện ngọc trai của cố Hoàng hậu Maud cho dịp này. Điều đặc biệt thú vị là vương miện này không phải là báu vật hoàng gia nguyên bản vì vương miện gốc của cố Hoàng hậu Maud đã bị đánh cắp trong một vụ trộm táo tợn xảy ra ở thủ đô London, Anh vào năm 1995. Kể từ đó, Hoàng gia Na Uy đã sử dụng bản sao của món trang sức lịch sử này.

Vương miện do công ty trang sức Garrard thiết kế, được đính ngọc trai và kim cương. Lúc sinh thời, cố Hoàng hậu Maud thường xuyên đội vương miện trên dù đây không phải là một trong những món trang sức yêu thích của bà. Vương miện này vốn là món quà cưới mà bà được cha mẹ tặng khi kết hôn.

Năm 1938, Hoàng hậu Maud, xuất thân là công chúa xứ Wales, đã trở về Anh để phẫu thuật. Bà mang theo bộ sưu tập trang sức của mình để làm sạch. Tuy nhiên, bà đã qua đời vì suy tim ngay sau đó và các món trang sức của bà được để lại Anh trong suốt chiến tranh. Anh đã chuyển trả bộ sưu tập trang sức của cố Hoàng hậu Maud cho Hoàng gia Na Uy vào năm 1953, trong dịp lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II.

Không lâu sau lễ đăng quang, con dâu của cố Hoàng hậu Maud - Thái tử phi Martha qua đời, dẫn đến việc phần lớn bộ sưu tập trang sức hoàng gia vẫn được cất giữ trong kho. Bộ sưu tập trang sức này chỉ được xuất kho khi đám cưới của Thái tử Harald và vị hôn thê Sonja Haraldsen diễn ra. Nhân dịp này, các món trang sức được phân chia lại và vương miện ngọc trai của cố Hoàng hậu Maud được trao cho Thái tử phi Sonja.

Sau khi Thái tử Harald lên ngôi Vua Na Uy vào năm 1991, vương miện trên không được dùng thường xuyên. Năm 1995, một bước ngoặt lớn đã xảy ra khi Hoàng gia Na Uy gửi vương miện tới London để công ty Garrard làm sạch. Tại đây, chiếc vương miện của cố Hoàng hậu Maud cùng nhiều trang sức gia truyền khác đã bị 3 tên cướp có vũ trang đánh cắp và không bao giờ được tìm thấy.

Có một sự thật rõ ràng là vương miện của cố Hoàng hậu Maud có ý nghĩa rất quan trọng với Hoàng gia Na Uy nên họ đã tạo ra một bản sao. Xưởng Garrard đã đáp ứng yêu cầu và phiên bản mới của vương miện đã được chế tác kịp thời. Hoàng hậu Sonja sau đó đã đội vương miện trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình vào năm 1997.

Hiện nay, hoàng hậu Sonja đeo bản sao của chiếc vương miện trong hầu hết các sự kiện trọng đại, từ lễ kỷ niệm 100 năm độc lập của Na Uy - diễn ra vào năm 2005 đến chuyến thăm cấp nhà nước của Slovenia - năm 2019. Chiếc vương miện sau đó cũng xuất hiện nhiều trong các đám cưới của thành viên hoàng gia Na Uy.

Từ một món trang sức ban đầu không được coi trọng tới một vụ trộm gây chấn động, chiếc vương miện ngọc trai của Hoàng hậu Maud là minh chứng cho nhiều bí mật mà những món trang sức gia truyền có thể nắm giữ ngay cả khi chúng chỉ là bản sao.