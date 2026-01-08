Theo đài NDTV, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 đã lên tiếng chỉ trích Đan Mạch vì không trao giải Nobel Hòa bình cho ông, mô tả đây là quyết định "ngớ ngẩn".

"Nếu không có sự can thiệp của tôi, Nga đã kiểm soát toàn bộ Ukraine vào lúc này. Hãy nhớ rằng tôi đã kết thúc 8 cuộc xung đột và Na Uy thật ngớ ngẩn khi quyết định không trao giải Nobel Hòa bình cho tôi. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến tầm ảnh hưởng của ông khi thúc đẩy các thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự từ mức 2% lên 5% GDP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Trước đây, các nước NATO chỉ chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng và nhiều nước thậm chí không đóng đủ phần nghĩa vụ của mình. Trong khoảng thời gian đó, Mỹ đã phải chi trả thay cho họ. Tôi hoài nghi NATO có thực sự đứng về phía Mỹ nếu chúng ta cần họ hay không. Mặc dù vậy, Mỹ sẽ luôn ở đó vì NATO, ngay cả khi họ không sát cánh cùng chúng ta", ông Trump nói.

Cùng ngày, Tổng thống Trump đã ký một văn bản yêu cầu rút Mỹ khỏi 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc và 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc. Theo Nhà Trắng, 66 cơ quan này "không còn phù hợp với lợi ích quốc gia của Mỹ".

"Quyết định rút lui này sẽ chấm dứt việc sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ vào các thực thể thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu hóa, thay vì ưu tiên lợi ích của Mỹ. Nhiều cơ quan hoạt động kém hiệu quả đến mức tiền thuế của người dân Mỹ nên được phân bổ tốt hơn cho những phương thức khác nhằm hỗ trợ nhiệm vụ tương tự", thông cáo của Nhà Trắng cho biết.

Nhà Trắng không nêu tên cụ thể của 66 tổ chức mà Mỹ vừa rút khỏi, nhưng nhấn mạnh đây là kết quả của "một cuộc rà soát toàn diện".