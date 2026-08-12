Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Năm 2026, tháng 7 âm lịch bắt đầu vào ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch, tức tháng 7 âm lịch có 29 ngày.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chỉ ra những điều cần kiêng kỵ trong tháng 7 để tránh những điều xui rủi, đón thêm may mắn, bình an cho gia đình:

1. Không nên đi chơi đêm trong tháng cô hồn, đặc biệt với người yếu bóng vía và trẻ em.

2. Không phơi quần áo vào ban đêm.

3. Không nên bơi lội vào ban đêm, để tránh xảy ra các tình huống nguy hiểm.

4. Không nên thức quá khuya, vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn suy nhược, dễ nhiễm “quỷ khí”.

5. Cây đa, cây si trước nhà là nơi hội tụ âm khí nên kỵ đứng, ngồi, nằm, trốn… ở đó.

6. Không chụp ảnh tại đình, chùa, miếu mạo trong tháng 7 âm lịch.

7. Không khởi công, động thổ, cất nóc, nhập trạch hay khai trương công ty, cửa hàng trong tháng 7 âm lịch.

8. Không mua bán nhà cửa, đất đai dùng để ở trong khoảng thời gian từ 12/7 âm lịch đến 18/7 âm lịch.

9. Không treo chuông gió ở đầu giường, hay trong không gian phòng ngủ vì tiếng chuông sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

10. Về việc cúng bái: Không cúng chúng sinh trong nhà, nên cúng ngoài sân, ngoài đường hoặc xin cúng ở đình, chùa... Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã. Cúng chúng sinh xong hay vừa ra nghĩa trang xong, trước khi vào cửa chính, nam đi qua lửa 7 lần, nữ đi qua lửa 9 lần.

* Thông tin mang tính tham khảo

(Tổng hợp)