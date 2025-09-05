Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích Đức Mục Kiền Liên – 1 trong 2 đại đệ tử lớn của Phật Thích Ca – cứu mẹ thoát kiếp ngạ quỷ.

Vu Lan báo hiếu là một trong những dịp lễ tâm linh quan trọng và ý nghĩa nhất trong văn hóa Phật giáo. Đây là dịp mỗi người bày tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tưởng nhớ và tri ân những người thân quá cố.

Lễ Vu Lan diễn ra vào Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm. Trong lễ Vu Lan có nghi thức cài bông hoa hồng lên áo.

Nếu cài một bông hoa màu đỏ lên áo, đó là biểu tượng của việc còn cha mẹ. Những người đã mất cha mẹ thì cài hoa màu trắng. Nghi thức này xuất phát từ áng văn viết về mẹ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, Thiền sư rất lạ khi thấy người Nhật thành kính gài tặng ông một bông hoa trắng lên ngực áo.

Sau khi tìm hiểu và biết được ý nghĩa cao đẹp của việc này, ông đã chọn bông hoa hồng làm biểu tượng cho lễ Vu Lan báo hiếu của nhà Phật và viết ấn phẩm "Bông hồng cài áo" vào năm 1962.

Cài hoa hồng lên áo là một trong những nghi thức không thể thiếu tại lễ Vu Lan. Ảnh: Trọng Tùng

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý. Nhiều ngôi chùa ở Việt Nam tổ chức nghi thức cài hoa hồng lên áo cho phật tử trong ngày Vu Lan báo hiếu. Đến nay, nghi thức đã trở thành truyền thống tốt đẹp của phật tử Việt Nam.

Ngoài ra, trong dịp lễ này, các phật tử thường cúng dường, cầu siêu, phóng sinh để cầu bình an cho cha mẹ,...