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Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Năm 2026, tháng 7 âm lịch bắt đầu vào ngày 13/8 dương lịch và kết thúc vào ngày 10/9 dương lịch, tức tháng 7 âm lịch có 29 ngày.

Trong tháng này, có một số việc nên làm để tăng thêm may mắn cho gia chủ, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà:

1. Nên sắp xếp thời gian đi thăm mộ phần của người thân ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt.

2. Nên hạn chế sát sinh. Đặc biệt không ăn thịt chó, thịt mèo, ba ba, rùa, rắn, cá chép trong tháng 7 âm này.

3. Nên tăng cường và thúc đẩy việc làm phúc thiện trong tháng 7.

4. Nên chăm chỉ đọc kinh hoặc niệm Phật, tuỳ theo đức tin và tôn giáo.

5. Nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay với bạn bè đối tác, dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài.

6. Không cần thiết tránh quan hệ tình dục vì điều này không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, không gây mất cân bằng âm dương.

7. Nên tránh xa các cuộc xung đột.

8. Nên cứu người khi thấy họ gặp nguy cấp.

9. Nên đi chùa chiền, nhà thờ cầu xin sức khỏe, cầu bình an, cầu siêu…

10. Sau ngày 17/7 và vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng hỗn hợp ngũ vị hương được nấu từ 5 loại hương thơm của hồi khô, quế khô, xả, hương nhu, mùi thơm (hoặc lá bưởi) kết hợp rượu ngâm gừng (ngâm ít nhất 5 ngày) để thanh tẩy hoàn toàn trong căn nhà, có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà mình ở.

(Tổng hợp)