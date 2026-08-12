Màu áo lính trên công trình trường nội trú liên cấp xã Anh Sơn. Ảnh: H.L

Những người lính từ thao trường đến công trường

Tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Anh Sơn, màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 nổi bật giữa những công nhân xây dựng. Những người vốn quen với thao trường, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nay có mặt trên một “mặt trận” mới: góp sức dựng trường học.

Thiếu tá Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn 335, cho biết ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với nhà thầu tổ chức thi công các phần việc phù hợp.

“Dù khí hậu khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, đơn vị quyết tâm hoàn thành các phần việc được giao, bảo đảm tiến độ và an toàn để các em học sinh có thể đến trường đúng kế hoạch”, Thiếu tá Toàn chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên xã Bắc Lý cùng góp sức. Ảnh: CSCC

Việc huy động "đội quân đặc biệt", là quân đội, dân quân, công an và đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp được triển khai trong bối cảnh các dự án chịu áp lực lớn về thời gian, việc huy động nhân công tại nhiều địa bàn miền núi gặp nhiều khó khăn.

Giai đoạn 1, Nghệ An triển khai 10 trường nội trú liên cấp tại các xã Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm và Tri Lễ.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu phải tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp. Sự tham gia của các lực lượng hỗ trợ đã bổ sung thêm nhân lực, giúp các công trường duy trì tốc độ thi công trong điều kiện địa hình phức tạp.

Không chỉ Trung đoàn 335, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 cùng lực lượng quân sự, dân quân tại các địa phương cũng được tăng cường. Từ đơn vị đóng quân đến các xã vùng cao, nhiều người mang theo tinh thần trách nhiệm của người lính để góp sức cho một công trình dân sinh đặc biệt.

Bộ đội biên phòng, Dân quân, Đoàn thanh niên xã Bắc Lý chạy đua với thời gian. Ảnh: CSCC

Không chỉ có Trung đoàn 335, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 và lực lượng quân sự, dân quân tại các xã trên địa bàn tỉnh cũng được tăng cường.

Hàng trăm người vượt núi, chạy đua với năm học mới

Tại xã Bắc Lý, vùng đất giáp biên, áp lực tiến độ càng rõ nét. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp, địa phương đã huy động hàng trăm người tham gia hỗ trợ công trình.

Ông Phạm Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, cho biết ngoài 90 cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân được tăng cường, xã còn huy động thêm 78 người gồm lực lượng đồn biên phòng, quân sự xã, công an xã và đoàn viên thanh niên. Các lực lượng bắt đầu tham gia từ ngày 8/8.

“Các lực lượng tham gia hoàn toàn miễn phí. Đơn vị thi công hỗ trợ ăn trưa 40.000 đồng/người/ngày. Tinh thần quyết tâm thể hiện rõ trong từng ca làm việc để công trình kịp hoàn thành trước năm học mới”, ông Phúc nói.

Dân quân xã Nhôn Mai trên công trình xây dựng Trường nội trú liên cấp. Ảnh: CSCC

Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là đưa công trình về đích đúng thời hạn.

Tại xã Nhôn Mai, cuộc chạy đua với tiến độ còn khó khăn hơn. Công trình khởi công muộn gần 3 tháng do phải điều chỉnh thiết kế nhằm tránh khu vực có nguy cơ sạt lở. Phương án xây dựng phải xử lý khu vực có độ cao khoảng 40m.

Hiện công trình đang thi công đổ dầm sàn tầng 3 nhà học và triển khai phần móng nhà nội trú. Trước yêu cầu tăng tốc, xã Nhôn Mai đã huy động thêm 15 cán bộ, chiến sĩ quân sự, dân quân hỗ trợ công trường.

Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai Mạc Văn Nguyên cho biết, địa phương đang phối hợp với các lực lượng và nhà thầu để tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án.

Màu áo lính trên công trình xây dựng trường nội trú liên cấp xã Anh Sơn. Ảnh: H.L

Tại xã Tam Thái, nhiều hạng mục cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Nhà học bộ môn, khu nội trú cơ bản hoàn thành phần thô, đang tiến hành trát tường và lắp đặt kèo mái. Các hạng mục như nhà ở giáo viên, nhà hiệu bộ, nhà ăn cũng được đẩy nhanh.

Tuy nhiên, tình trạng sạt lở taluy phía sau công trình và thời tiết mưa kéo dài đang ảnh hưởng đến quá trình thi công, gây khó khăn cho việc tập kết vật liệu và triển khai các hạng mục.

Theo ông Vương Đình Nhuận - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, tại các dự án trường nội trú liên cấp, khoảng 650 cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an đã tham gia hỗ trợ ngày công.

Sạt lở đe dọa tiến độ công trình trường nội trú liên cấp xã Tam Thái. Ảnh: Thanh Hải

Đến nay, 9/10 trường nội trú liên cấp khởi công giai đoạn 1 đạt khoảng 70-80% tiến độ. Riêng công trình tại xã Nhôn Mai mới đạt khoảng 40-50% do những khó khăn về địa hình và điều kiện thi công.

Ban Quản lý dự án đang tiếp tục yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, phương tiện, tổ chức thêm ca, kíp nhằm bù tiến độ, mục tiêu hoàn thành các công trình để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Trong cuộc chạy đua ấy, tiến độ luôn song hành với yêu cầu về chất lượng và an toàn. Kiểm tra tại công trình trường nội trú liên cấp Anh Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị thi công, chính quyền địa phương và lực lượng hỗ trợ tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động.