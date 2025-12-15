Đây là những đội thi đã thể hiện tư duy sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ và tinh thần bứt phá qua từng vòng thi. Sự bứt phá của các đội là minh chứng cho nỗ lực không ngừng và khát vọng chinh phục những hành trình phía trước.

Lễ Vinh danh và Trao giải sẽ diễn ra vào ngày 5/1/2026 tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - Vietnam AI Forum 2026, tôn vinh các tài năng nổi bật và ghi nhận hành trình đáng tự hào của các đội thi.

(Nguồn: VLAB Innovation)