Giữa cơn bão dịch Covid-19 từng tàn phá TPHCM, nhà báo Vũ Kim Hạnh lặng lẽ thu nhặt những mảnh ghép ký ức để dệt nên tác phẩm Sài Gòn bao thương - một bức chân dung mềm mại mà kiên cường về tình người trong thời khắc thử thách.

Cuốn sách được cấu trúc như một bản giao hưởng cảm xúc với 3 chương.

Chương 1 - Sài Gòn bi thương đưa người đọc nhìn thẳng vào nỗi đau để thấu hiểu.

Chương 2 - Sài Gòn bao thương dẫn dắt qua dòng người tử tế để biết tri ân.

Chương 3 - Những nạn nhân cuối cùng đặt dấu lặng trang nghiêm cho suy ngẫm.

Tác giả không chọn cách kể chuyện bằng con số thống kê khô khan mà bằng hơi ấm của lòng người. Những sợi dây phong tỏa tuy đã chia cắt Sài Gòn thành vô số hòn đảo cô đơn nhưng cũng chính lúc ấy, những cây cầu vô hình của tình thương xuất hiện: túi gạo treo trước cửa, bình oxy kịp thời, tin nhắn hỏi thăm giữa khuya.

Tác giả Vũ Kim Hạnh và sách "Sài Gòn bao thương".

Điểm sáng của tác phẩm nằm ở những chi tiết giản dị: ánh mắt động viên qua lớp khẩu trang, tiếng đốt pháo bông ăn mừng gỡ dây giăng phong tỏa, chậu dây leo xanh tươi bám vào thang bỏ đi gửi gắm hy vọng. Qua ngòi bút của Vũ Kim Hạnh, những khoảnh khắc bé nhỏ này trở thành ký hiệu đẹp đẽ của phẩm hạnh đô thị.

Cuốn sách không dừng lại ở việc ghi chép sự kiện mà đặt câu hỏi sâu sắc: điều gì nên còn lại trong ta sau biến cố? Lòng biết ơn, sự tiết chế, khả năng lắng nghe, bản lĩnh trao nhau cái nắm tay đúng lúc - tất cả hướng đến việc xây dựng một cộng đồng bền vững hơn.

Giọng văn của tác giả trầm ấm, tin cậy và giàu trải nghiệm. Không dàn dựng kịch tính hay tô vẽ bi kịch, bà viết như đang trò chuyện với người thân, giúp độc giả an nhiên đi qua hành trình cảm xúc mà không bị bỏ rơi.

Bên cạnh phần chính, cuốn sách được bổ trợ bằng tư liệu hệ thống như một biên niên nhẹ nhàng mà cẩn trọng, giúp đặt các câu chuyện đời thường vào bối cảnh rộng lớn của diễn tiến dịch bệnh và nỗ lực cộng đồng.