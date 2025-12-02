Niềm tự hào của gia đình và thôn bản

Với nhiều địa phương trong đó có Quảng Ninh, mỗi gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được vinh danh trở thành niềm tự hào của gia đình, thôn bản và minh chứng sinh động cho giá trị của tri thức trên hành trình đổi thay cuộc sống.

Triệu Quý Trình - người có uy tín ở thôn Nam Kim (xã Ba Chẽ) vẫn nhớ rõ cảm xúc khi biết tin năm 2022, huyện Ba Chẽ (cũ) có em Nguyễn Thảo Vy, dân tộc Dao, là một trong số 142 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS trên địa bàn toàn quốc được vinh danh tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức.

“Bà con mình quý chữ nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn nên những em được vinh danh chính là niềm tự hào của thôn, bản. Các con học giỏi, vượt khó cũng là cách giữ gìn danh dự của dân tộc mình”, người có uy tín Triệu Quý Trình chia sẻ.

Em Hoàng Tiểu Lam tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 11, năm 2024. Ảnh: Mỹ Dung

Với thầy cô vùng cao, thành tích của học sinh cũng chính là sự ghi nhận về chất lượng dạy và học của nhà trường. Cô Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Hà (xã Quảng Hà) chia sẻ niềm vui khi học sinh Hoàng Tiểu Lam, lớp 12A2 được tuyên dương toàn quốc năm 2024. Dù điều kiện kinh tế và học tập còn hạn chế, nhưng Lam đã rất nỗ lực trong học tập. Kết quả em đạt 29,6 điểm thi tốt nghiệp và trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Khi thấy học sinh của mình đứng trong số các em được vinh danh trang trọng, chúng tôi càng thêm yêu nghề giáo của mình. Điều này cũng cho thấy, dù ở vùng khó các em vẫn có nhiều cơ hội để khẳng định mình nếu nỗ lực và kiên trì. Nhà trường luôn lấy những tấm gương được khen thưởng hay vinh danh để động viên, khuyến khích học sinh”, cô Lan chia sẻ.

Lan tỏa trong cộng đồng DTTS về tinh thần hiếu học

Trở thành sự kiện thường niên, Lễ tuyên dương được truyền hình trực tiếp tạo nên sức lan tỏa lớn trong cộng đồng sau 11 năm tổ chức. Chia sẻ về ý nghĩa Lễ tuyên dương, không ít cán bộ địa phương, thầy cô giáo cho rằng, sự kiện đã tạo hiệu ứng tích cực trong nhận thức của đồng bào vùng cao về việc học. Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn, thành công của thế hệ trẻ là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của giáo dục.

Ông Sằn A Sủi, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn) cho rằng, mỗi cá nhân người DTTS được tuyên dương là một “hạt giống tốt” góp phần nuôi dưỡng tương lai của bản làng.

“Đó là tín hiệu để chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư cho giáo dục, vận động bà con cho con đi học đầy đủ, không bỏ học giữa chừng”, ông Sủi nhấn mạnh.

Ông Sằn A Sủi, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn). Ảnh: Mỹ Dung

Sự lan tỏa này không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp tham dự Lễ tuyên dương, mà còn được cộng đồng online, đặc biệt là độc giả DTTS, hưởng ứng mạnh mẽ. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều phụ huynh chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của thế hệ trẻ - những con người đang làm đổi thay bộ mặt bản làng vùng cao.

Ông Lý Văn Hưng, xã Lương Minh bày tỏ: “Trong nhà có các cháu đi học nên tôi cũng từng xem vài lần Lễ tuyên dương, tôi lại nhớ hành trình đi học của mình ngày trước. Giờ chế độ chính sách tốt hơn, việc ươm mầm tri thức được quan tâm hơn. Các cháu có nhiều cơ hội và tôi tin nhiều cháu sẽ mang tri thức trở về giúp quê hương”.

Không chỉ động viên tinh thần, Lễ tuyên dương còn góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào con đường học tập của con em mình. Đối với nhiều gia đình, mỗi tấm giấy khen, mỗi câu chuyện vượt khó của học sinh được tuyên dương là minh chứng cụ thể về tri thức chính là “con đường ngắn nhất” giúp thay đổi cuộc sống.

Nhiều trường vùng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn nỗ lực vượt khó đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học. Ảnh: Mỹ Dung

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc nhiều năm qua đã vượt ra ngoài ý nghĩa biểu dương thành tích. Sự kiện trở thành nguồn cảm hứng để những ước mơ từ thôn bản tiếp tục được nuôi dưỡng, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ tự tin, có tri thức, khát vọng cống hiến và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.