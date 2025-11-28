Tại Lễ tuyên dương năm 2024, 125 em đã được vinh danh, trong đó có 12 em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù

Được tuyên dương vừa tự hào, vừa là động lực

Mạc Lương Hà Anh, dân tộc Thái, hiện là sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao. Em là 1 trong 125 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm 2024.

Hà Anh cho biết, em vừa tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong ngoại giao số” do Khoa Lý luận chính trị (Học viện Ngoại giao) phát động. Để làm bài dự thi, ngoài những địa điểm lịch sử, em cùng nhóm của mình đã lựa chọn triển lãm tương tác do Báo Nhân Dân tổ chức để quay nhiều nội dung chính.

Chỉ mới năm trước, tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024, cô học sinh đến từ xã miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An vẫn còn ngập ngừng trước đám đông. Vậy mà giờ đây, Hà Anh đã mang dáng dấp của một nhà ngoại giao tương lai qua ánh mắt tự tin, sự chủ động và chín chắn trong từng lời nói, cử chỉ.

“Khoảnh khắc được vinh danh giữa bạn bè khắp mọi miền vừa là niềm tự hào, vừa trở thành động lực để em nỗ lực mỗi ngày nhằm thực hiện bằng được lời hứa tại buổi lễ là trở về chung tay xây dựng bản làng ngày càng ấm no, giàu đẹp”, Hà Anh tâm sự.

Cũng như Hà Anh, 125 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương năm 2024 đều mang theo mình những câu chuyện đẹp về nghị lực, khát vọng và tinh thần vươn lên. Từ Lễ tuyên dương, các em có niềm tự hào và ý thức trách nhiệm lớn lao, tiếp tục viết tiếp hành trình khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của tuổi trẻ các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tiếp sức đường tới ước mơ

Mạc Lương Hà Anh là một trong hàng nghìn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS đã, đang và sẽ trưởng thành từ “cột mốc” Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức thường niên. Sự kiện do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) tổ chức.

Lễ tuyên dương là động lực tiếp sức đường đến ước mơ cho học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS. Ảnh minh họa

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lễ tuyên dương là sự kiện có sức lan tỏa, góp phần tạo động lực cho thế hệ trẻ người DTTS. Đặc biệt, qua sự kiện này, học sinh, sinh viên, thanh niên thế hệ đi sau có động lực phấn đấu, mong muốn được tiếp nối các anh chị đi trước.

Lễ tuyên dương cũng có ý nghĩa như một kỷ niệm sâu sắc, một dấu ấn đầu tiên trong chặng đường học tập của các em. Từ đó, các em có ý thức phấn đấu hơn nữa để trở thành những cá nhân tiêu biểu trong tương lai.

Trải qua 11 kỳ tuyên dương (2013 - 2024) đã có 1.442 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, vùng miền, địa phương được vinh danh; đặc biệt trong đó có nhiều em thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù. Đây là niềm động viên, khích lệ lớn, góp phần thắp lên tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên trong lớp trẻ vùng đồng bào DTTS.

Tại Lễ tuyên dương năm 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã khẳng định, các em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS được tuyên dương là niềm tự hào, niềm vui của gia đình, thầy cô, của dân tộc mình và của toàn xã hội. Phó Thủ tướng mong muốn các em giữ vững ý chí và khát vọng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách phía trước; đồng thời không quên trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, nhất là cho nơi mình sinh ra và lớn lên.