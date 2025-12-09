Nền tảng vững chắc cho khát vọng vươn lên

Y Run Knul, sinh viên năm cuối Trường Đại học Tây Nguyên từng được vinh danh trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Bà H’Biat Knul, dân tộc Mnông ở xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng – mẹ của Y Run cho biết, Y Run là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào 3ha cà phê. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình luôn cố gắng động viên các con đi theo con đường học tập. Khi Y Run được tuyên dương tại Hà Nội năm 2022, cả gia đình vô cùng tự hào và xúc động.

Bà H’Biat Knul chia sẻ: "Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy, khi theo dõi con trên tivi, tôi đã bật khóc vì xúc động. Thành tích ấy là nỗ lực của con và cũng là niềm động viên rất lớn cho cả gia đình vì đã cố gắng để các con được theo đuổi ước mơ, không đứt gánh việc học giữa chừng".

Em Y Run Knul tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Bà Nay H’Nan, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh hiện có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 25,4%. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm phát triển giáo dục vùng DTTS, từ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến mở rộng các mô hình hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Bên cạnh việc nâng cao điều kiện học tập, các chương trình tuyên dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu của các cấp, ngành đã tiếp thêm động lực cho học sinh, sinh viên DTTS. Trong đó, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) chủ trì, phối hợp cùng một số bộ, ngành tổ chức hằng năm là hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Theo bà Nay H’Nan, việc biểu dương những cá nhân đạt thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện đã cổ vũ tinh thần cho học sinh, sinh viên, thanh niên các dân tộc rèn luyện, nâng cao năng lực, tri thức, khởi nghiệp, sáng tạo đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Nơi tiếp sức cho nghị lực và khát vọng

Ở các bản làng xa xôi, khi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn thì việc các em học sinh đỗ vào các trường đại học là một thành tích đáng kể.

Thầy Hà Duyên Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa vẫn nhớ nguyên vẹn cảm xúc tự hào khi nữ sinh Lê Thị Tuyết Nhung – cựu học sinh của trường được xướng tên tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. Với 29,37 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhung đã trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thầy Tùng cho rằng, việc tôn vinh những tấm gương học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu nói chung và trường hợp của em Nhung nói riêng đã minh chứng: Khi có quyết tâm, học sinh DTTS hoàn toàn có thể chinh phục mục tiêu của mình. Những câu chuyện thành công như thế đã truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh DTTS khác trong các nhà trường.

Thầy Hà Duyên Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa, chia sẻ niềm tự hào về cựu học sinh Lê Thị Tuyết Nhung

Em Nguyễn Thảo Vy, sinh năm 2004, dân tộc Dao, xã Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) được tuyên dương vào năm 2022. Sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là giáo viên tiểu học ở vùng cao, ngay từ nhỏ, Vy đã được nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống hiếu học của gia đình và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình. Trong suốt quá trình học tập, Vy luôn nỗ lực không ngừng và đạt nhiều thành tích nổi bật, trong đó có giải Ba môn Ngữ văn cấp tỉnh. Năm 2022, em xuất sắc trúng tuyển Học viện Ngoại giao với tổng điểm 27,25.

Chia sẻ về tấm gương của Vy, Bí thư Đoàn xã Ba Chẽ, chị Hoàng Thị Phương Loan, cho biết: Nguyễn Thảo Vy là tấm gương tiêu biểu để học sinh, thanh niên địa phương noi theo. Hoạt động tuyên dương không chỉ tạo động lực tinh thần mà còn thúc đẩy nhiều mô hình hỗ trợ như trao học bổng, quỹ khuyến học, chương trình tư vấn cho học sinh DTTS. Từ đó, cơ hội học tập được mở rộng và mạng lưới thanh niên tiêu biểu hình thành, trở thành lực lượng truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Em Nguyễn Thảo Vy là một trong những sinh viên được tuyên dương tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và địa phương, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS hằng năm do Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (nay thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) phối hợp tổ chức, đã trở thành biểu tượng về tinh thần hiếu học.

Tại sự kiện này, hàng trăm gương mặt trẻ mang theo nghị lực vượt khó bước lên sân khấu vinh danh. Trong tương lai, chính các em sẽ tạo nên những đổi thay, từ bản làng vùng sâu, vùng xa đến những đô thị có đông đồng bào DTTS sinh sống, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.