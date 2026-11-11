Trưng bày "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" cho thấy vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chiều 11/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh Từ di sản đến ngoại giao văn hóa.

Triển lãm trưng bày 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của TTXVN.

Với hơn 60 tác phẩm chọn lọc từ kho tư liệu ảnh của TTXVN, triển lãm giới thiệu tới công chúng hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ những khuôn hình lịch sử đến các hoạt động văn hóa, giáo dục và đối ngoại hôm nay, qua đó góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Phát biểu khai mạc triển lãm, nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, cho biết, triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu nhất, ghi lại những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc của các vị nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức Việt Nam cho thấy vai trò của di sản trong hoạt động đối ngoại. Qua không gian đạo học và các giá trị truyền thống, bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Di sản trở thành nhịp cầu bồi đắp sự hiểu biết, thiện cảm và gắn kết giữa các dân tộc.

Diễu hành "Ánh sao khuê minh triết".

Sáng cùng ngày, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng diễn ra hoạt động trình diễn Ánh sao khuê minh triết của các học sinh Thủ đô. Chương trình khắc họa sinh động hành trình của đạo học Việt Nam từ truyền thống khoa cử đến tinh thần học tập của xã hội đương đại, góp phần lan tỏa giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong đời sống hôm nay. Đồng thời cũng tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo của cha ông, khẳng định giá trị bền vững của giáo dục Việt Nam trong dòng chảy hiện đại: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đạo lý làm gốc.