Triển lãm Hội họa - Điêu khắc Đinh Phong sẽ khai mạc ngày 30/11 tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu gần 15 tranh khổ lớn (có tác phẩm hơn 10m2) và 17 tượng kim loại.

Các tác phẩm điêu khắc của Đinh Phong.

Giám tuyển Vũ Huy Thông đánh giá triển lãm lần này đánh dấu bước tiến quan trọng của Đinh Phong khi từ bỏ chất liệu quen thuộc để thử nghiệm với kim loại: lá đồng ăn mòn axit, lưới inox vò nhàu, sơn acrylic phủ collage… Hòa sắc ghi xám và các mảng đồng gỉ xanh thời gian tạo hiệu ứng thẩm mỹ mạnh, gợi liên tưởng đến hiện trường khảo cổ, dấu vết thời gian hay sự hủy hoại. Dù vẫn giữ mô-típ trừu tượng, cấu trúc vật liệu phẳng cứng và bề mặt biến đổi khiến tác phẩm tạo ra nhiều tầng gợi mở.

Theo giám tuyển, cảm giác khó lý giải mà công chúng có thể gặp khi xem tác phẩm đến từ chính nhịp điệu đặc - rỗng, sáng - tối mà nghệ sĩ coi trọng trong quá trình thực hành liên tục, không chịu ảnh hưởng bởi định kiến thẩm mỹ.

Nhà điêu khắc Đào Châu Hải - cố vấn nghệ thuật triển lãm, người theo sát hành trình của Đinh Phong ngay từ ngày đầu cho rằng, giá trị tác phẩm của anh nằm ở khả năng bộc lộ cảm xúc cá nhân, điều không phải nghệ sĩ nào cũng đạt được. Đào Châu Hải nhận định sự chuyển đổi từ acrylic sang các chất liệu kim loại, kỹ thuật tổng hợp đã mở ra hướng sáng tạo mới mẻ: "Nghệ thuật không nên lệ thuộc vào hình thức hay kỹ thuật. Điều quan trọng nhất là biểu đạt nhận thức và cảm xúc cá nhân trước thời đại".

Đinh Phong sáng tác theo cảm hứng, không theo bất kỳ lý thuyết mỹ thuật cố định nào.

"Tôi sống trong hiện tại nên làm việc trong hiện tại. Chất liệu nào cho cảm hứng, tôi làm với nó. Nghệ thuật là đam mê, không thể lý giải. Tôi không đặt tên cho tranh vì muốn người xem tự do cảm nhận", anh nói.

Với điêu khắc, anh đặc biệt quan tâm đối thoại giữa đặc - rỗng và dự định khai thác tạo hình ngay trong khoảng rỗng để ánh sáng xuyên qua, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Tác phẩm hội họa của Đinh Phong.

Ở góc độ học thuật, nhà nghiên cứu Quách Cường cho rằng nghệ thuật của Đinh Phong nghiêng về mỹ học vật chất, nơi vật chất - ánh sáng - hư không không chỉ là phương tiện mà là chủ thể biểu đạt. Sự rời bỏ mặt phẳng toan để bước sang phi toan hóa - tác động trực tiếp lên kim loại, lưới thép, đồng đã đưa tác phẩm của anh vào vùng giao thoa giữa hội họa, điêu khắc và triết học.

Sinh ra tại Hà Nội và lập nghiệp thành công ở TPHCM, khoảng 5 năm trở lại đây, Đinh Phong tập trung sáng tác hội họa - điêu khắc. Khối lượng sáng tác đồ sộ trong thời gian ngắn khiến giới chuyên môn bất ngờ. Đinh Phong cho biết chỉ nhờ thực hành liên tục, không đặt mục tiêu quá cụ thể, anh mới có thể tạo ra nhiều tác phẩm như hiện nay.

Từ năm 2020 đến nay, anh đã có 3 triển lãm cá nhân tại Hà Nội và TPHCM, bên cạnh triển lãm chung với điêu khắc gia Đào Châu Hải năm 2022. Trong 5 năm, hai không gian sáng tác của anh ở TPHCM và Tiền Giang lưu giữ hàng trăm tác phẩm hội họa - điêu khắc bằng nhiều chất liệu phức tạp như đồng, inox, lưới thép… đòi hỏi mức đầu tư thời gian và công sức rất lớn.

Ảnh: Harry Nguyễn