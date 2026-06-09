Luật số 118 năm 2025 đã sửa đổi, bổ sung cho khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 một số quy định về việc chở trẻ em trên xe ô tô.

Cụ thể, quy định nêu rõ: "Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế, trừ xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách".

Đồng thời, Luật số 118 đã lùi thời gian có hiệu lực của khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay vì từ 1/1/2026 như quy định trước đó.

Đáng chú ý, quy định mới chính thức bỏ quy định xe taxi và xe vận tải phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ có các xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải (biển số trắng) mới phải bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1/7/2026 khi chở trẻ dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét.

Trường hợp không thực hiện đúng các quy định trên, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng theo điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Chỉ có các xe ô tô gia đình, ô tô cá nhân không kinh doanh vận tải (biển số trắng) mới phải bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em từ ngày 1/7/2026. Ảnh: Cục CSGT

Như vậy, theo quy định hiện hành, tất cả các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, xe công nghệ, xe buýt... đều không thuộc phạm vi bắt buộc phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, người điều khiển các loại xe này không được phép để trẻ em ngồi ở hàng ghế lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Dù theo quy định hiện hành, các phương tiện như taxi, xe khách hay xe dịch vụ chưa bắt buộc phải trang bị ghế an toàn trẻ em, nhưng việc chủ xe và tài xế chủ động trang bị thiết bị phù hợp vẫn là điều cần thiết.

Trẻ em là nhóm hành khách dễ bị tổn thương nhất khi xảy ra va chạm, đặc biệt trên các hành trình đường dài hoặc tốc độ cao. Việc sử dụng ghế an toàn chuyên dụng hoặc bố trí vị trí ngồi hợp lý giúp giảm thiểu rủi ro chấn thương, góp phần nâng cao mức độ an toàn tổng thể trong mỗi chuyến đi.

Nhiều loại xe như taxi, xe khách... không bắt buộc phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em từ 1/7. Ảnh: Thanh Nguyễn

Theo Quy chuẩn quốc gia QCVN 123:2024, thiết bị an toàn cho trẻ em là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ô tô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên xe ô tô.

Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size) và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt". Trong đó, Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size) là một loại Hệ thống ghế trẻ em phù hợp để sử dụng ở mọi vị trí ghế ngồi i-Size của xe ô tô; còn Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" là loại Hệ thống ghế cho trẻ em được sử dụng cho loại xe đặc biệt.

Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em: Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg

Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg

Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 - 18 kg

Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 - 25 kg

Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 - 36 kg

(Tổng hợp)

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