Vải là loại trái cây ngọt, mọng nước được nhiều người ưa chuộng nhưng ăn quá mức có thể gây hại cho sức khỏe. Một phụ nữ ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã ăn hơn 100 quả vải chỉ trong một ngày, sau đó xuất hiện các triệu chứng như tay chân bủn rủn, toát mồ hôi lạnh, chóng mặt và chảy máu mũi nên được đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ cho biết nguyên nhân do cô đã tiêu thụ quá nhiều đường fructose từ vải, khiến quá trình chuyển hóa bị rối loạn. Khi vào cơ thể, fructose cần được biến đổi thành glucose - loại đường cung cấp năng lượng. Khi đó, tuyến tụy tiết ra lượng lớn insulin, làm tăng tốc độ tiêu hao glucose, dẫn đến chỉ số đường trong máu tăng giảm đột ngột, trường hợp nặng có thể gây tổn thương thần kinh.

Theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người lớn không nên ăn quá 10-15 quả vải mỗi lần, tránh ăn khi đói. Người bị tiểu đường nên ăn dưới 5 quả và cần giảm lượng tinh bột trong bữa ăn để tránh biến động đường huyết.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng được khuyến cáo không nên ăn quá nhiều vải do hàm lượng đường cao có thể khiến đường huyết tăng liên tục, làm thai nhi phát triển quá lớn và tăng nguy cơ sinh khó, băng huyết sau sinh và nhiễm trùng.

Tác dụng của quả vải

Nếu ăn lượng vừa phải, quả vải đem lại nhiều lợi ích sức khỏe:

- Giàu vitamin C: Theo Dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ, vải là nguồn vitamin C tốt tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy sản sinh collagen và hoạt động như một chất chống oxy hóa. 100g vải có thể cung cấp hơn 100% nhu cầu vitamin C hằng ngày.

- Chứa chất chống oxy hóa mạnh: Vải chứa epicatechin và rutin, giảm viêm và stress oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong quả vải thúc đẩy nhu động ruột, giảm táo bón. Một số flavonoid trong vải còn có khả năng kháng khuẩn nhẹ, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

- Giảm stress và cải thiện giấc ngủ: Vải chứa một lượng nhỏ magiê và vitamin nhóm B - những chất có thể thư giãn thần kinh, giảm lo âu nhẹ và hỗ trợ ngủ ngon nếu ăn vào buổi tối.

Rủi ro của quả vải

- Gây nóng trong người: Theo y học cổ truyền phương Đông, quả vải có tính nóng. Nếu ăn quá nhiều, nhất là vào mùa hè, bạn có thể bị "nhiệt" với các triệu chứng như nổi mụn, nhiệt miệng, đau họng, cảm giác bứt rứt, khó chịu.

- Dị ứng: Một số người có thể bị dị ứng sau khi ăn vải, với các biểu hiện như ngứa, sưng tấy, khó thở.

- Có thể gây tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa: Vải chứa lượng đường cao và một số hợp chất gây kích ứng đường ruột nếu ăn quá nhiều, đặc biệt khi bụng đói. Điều này có thể dẫn đến tiêu chảy, đầy hơi hoặc đau bụng ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

- Không phù hợp với người bị tiểu đường hoặc béo phì: Hàm lượng đường cao trong vải (khoảng 15,2g đường mỗi 100g vải) có thể làm tăng đột ngột lượng đường trong máu. Điều này gây nguy hiểm cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc đang cố kiểm soát cân nặng. Nếu vẫn muốn ăn, họ nên kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ và kiểm soát khẩu phần nghiêm ngặt.