Sự kiện ra mắt BMW iX3 thế hệ mới vào đầu tháng 9 vừa qua không chỉ là màn ra mắt của một mẫu xe SUV điện, mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sang kỷ nguyên Neue Klasse – nền tảng xe điện hoàn toàn mới của BMW.

Theo kế hoạch từ nay đến năm 2027, dự kiến có ít nhất 40 mẫu xe hoàn toàn mới hoặc nâng cấp được BMW trình làng. Tuy nhiên, song song với làn sóng đổi mới, một số dòng xe truyền thống sẽ phải dừng lại. BMW vừa xác nhận sẽ khai tử 3 mẫu xe, bao gồm BMW X4, BMW 8-Series và BMW Z4, tất cả hiện vẫn đang được phân phối tại thị trường Việt Nam.

BMW X4 là một trong ba cái tên nằm trong danh sách bị hãng xe sang của Đức lên kế hoạch khai tử. Ảnh: BMW Hà Nội

Ra mắt từ năm 2018 và được nâng cấp vào năm 2021, BMW X4 vốn là biến thể coupe của dòng BMW X3. Khi BMW X3 bước sang thế hệ mới vào năm 2024, hãng quyết định không phát triển phiên bản coupe SUV chạy xăng nữa.

Điều này đồng nghĩa BMW sẽ ngừng sản xuất X4 với động cơ đốt trong. Thay thế cho X4 trong tương lai có thể là một mẫu iX4 chạy hoàn toàn bằng điện, phát triển trên nền tảng Neue Klasse tương tự iX3.

Nguồn tin từ BMW xác nhận, mẫu X4 tại Đức hiện chỉ còn các bản máy dầu diesel 20d, 30d và M40d khi động cơ xăng đã bị dừng sản xuất từ 30/9/2025. Các phiên bản động cơ diesel nói trên dự kiến cũng sẽ chính thức ngừng vào tháng 11 năm nay. Nhiều chuyên gia nhận định, BMW X4 bị khai tử vì doanh số thấp, trong khi mẫu X2 nhỏ gọn hơn sẽ trở thành “người kế nhiệm gián tiếp”.

BMW 8-Series là mẫu coupe chủ lực ra mắt lần đầu năm 2018, sau đó nâng cấp nhẹ vào năm 2022. Mẫu xe này từng được hãng xe sang của Đức kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng với các đối thủ cạnh tranh khác như Audi S7 Sportback, Mercedes-AMG GT Coupe hay Porsche Panamera.

BMW 8-Series Gran Coupe đang được bán tại Việt Nam với mức giá 6,209 tỷ đồng. Ảnh: BMW Hà Nội

Dù sở hữu thiết kế sang trọng, nhiều công nghệ hiện đại, nhưng doanh số của BMW 8-Series luôn èo uột. Phiên bản Gran Coupe bốn cửa chiếm phần lớn lượng khách, trong khi Coupe hai cửa và mui trần hầu như không tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Theo kế hoạch, BMW 8-Series phiên bản cuối cùng sẽ dừng bán sau năm 2026. BMW vừa ra mắt bản giới hạn M850i Edition M Heritage (500 chiếc toàn cầu) như một dấu mốc chia tay. Điều này cũng đồng nghĩa hãng sẽ thu hẹp phân khúc coupe hạng sang, Hiện tại, hãng chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến người kế nhiệm của BMW 8-Series.

Cuối cùng, chiếc BMW thứ 3 dự kiến ​​sẽ nghỉ hưu là Z4. Mẫu xe mui trần thể thao hai chỗ BMW Z4 sẽ tiếp tục bán tại Mỹ và châu Âu đến hết năm 2026 với hai phiên bản sDrive30i và M40i. Tuy nhiên, BMW Z4 dừng sản xuất năm 2026, khi dây chuyền tại nhà máy Magna Steyr (Áo) chính thức đóng cửa vào mùa xuân.

Mẫu xe mui trần BMW Z4 được phân phối tại Việt Nam từ tháng 1/2021. Ảnh: BMW Lê Văn Lương

Do không có người kế nhiệm, BMW cũng sẽ rút khỏi phân khúc xe mui trần, từng một thời sôi động với các dòng roadster. Việc này diễn ra sau khi Audi khai tử TT Roadster, Mercedes rút lui với SLK/SLC, và giờ đến lượt Z4. Toyota GR Supra – mẫu xe “anh em” cùng nền tảng – cũng sẽ sớm kết thúc vòng đời, để lại khoảng trống lớn trên thị trường.

Dù vậy, nhiều người hâm mộ tin rằng hãng sẽ ra mắt một xe thể thao điện Neue Klasse để thay thế, nhất là khi năm ngoái từng xuất hiện hình ảnh rò rỉ về một mẫu coupe điện bóng bẩy từ năm ngoái đã củng cố thêm những tin đồn này.

Thực tế, việc khai tử 3 dòng xe này không quá bất ngờ. Tại Đức, trong 8 tháng của năm 2025, doanh số BMW chỉ ghi nhận: 1.916 xe X4, 659 xe 8-Series và 2.613 xe Z4. Tổng cộng chưa đến 5.200 xe, chỉ chiếm một phần nhỏ trong hơn 160.000 xe BMW bán ra tại Đức cùng kỳ. Với kết quả này, việc BMW ngừng bán 8-Series, BMW khai tử X4 và BMW Z4 dừng sản xuất chỉ còn là vấn đề thời gian.

BMW đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Những mẫu xe như X4, 8-Series và Z4 từng mang nhiều giá trị biểu tượng thì nay sẽ nhường chỗ cho các thế hệ điện khí hóa. Đây vừa là sự tiếc nuối cho giới đam mê xe thể thao, vừa là bước đi cần thiết để BMW giữ vững vị thế trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

Theo Carscoops

