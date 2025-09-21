Là mẫu xe tạo nên luồng gió mới trong phân khúc SUV gầm cao, BMW X6 từng được nhiều đại gia Việt săn đón thời điểm vừa mở bán tại thị trường Mỹ vào năm 2008. Chỉ 1 tháng sau khi bán tại Mỹ, chiếc xe đầu tiên được nhập khẩu qua đơn vị tư nhân về nước ta, trước khi đại lý phân phối chính hãng bắt đầu bán X6 trong nước.

Ảnh: Việt Trường

Mới đây, một chiếc BMW X6 rao bán với giá rất rẻ trên hội nhóm chuyên về xe Đức cũ khiến giới chơi xe không khỏi giật mình. Tuy không chia sẻ “ODO” của xe nhưng người bán cho biết, xe thuộc đời 2009, trang bị động cơ 3.0 và giá bán là 280 triệu đồng. Bên dưới bài viết, không ít người cảm thấy khó tin với giá trị chiếc xe sang này.

Ảnh: Việt Trường

Với mức giá 280 triệu đồng, chiếc BMW thậm chí đang rẻ hơn một chiếc VinFast VF3 mua mới (299 triệu đồng). Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, năm 2009, một chiếc X6 nhập khẩu chính hãng có giá khởi điểm khoảng 210.000 USD (tương đương 3,8 tỷ VNĐ theo tỷ giá tại thời điểm đó).

Ảnh: Việt Trường

Sau 16 năm sử dụng, giá trị chiếc xe đã giảm tới hơn 97% so với giá lăn bánh của xe tại thời điểm mua mới (khoảng 4,3 tỷ đồng). Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu giá trị xe còn giảm nhiều nữa không nếu tiếp tục sử dụng vài năm tới, tuy nhiên chiếc X6 đã gần như hết khấu hao.

Ảnh: Việt Trường

Về ngoại thất, chiếc BMW X6 đời 2009 này có màu sơn xanh rêu. Chủ nhân chiếc xe đã trang bị cho xe bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch, phay sáng bề mặt và bên trong màu đen. Bộ mâm này giúp chiếc xe thêm phần thể thao hơn so với loại 5 chấu đơn tiêu chuẩn 19 inch.

Ảnh: Việt Trường

Tuy tuổi đời cao, chiếc xe vẫn có một số trang bị hiện đại hơn các xe cùng đời, có thể kể đến như hệ thống đèn chiếu sáng Bi-xenon, gương chiếu hậu chỉnh điện kèm sấy và gập điện. Cụm đèn sương mù halogen nguyên bản đã thay thế bằng loại đèn Bi-xenon để cải thiện khả năng phá sương.

Ảnh: Việt Trường

Nội thất xe bọc da màu đen kết hợp cùng màu xanh dương, tạo sự mới mẻ cho khoang cabin xe sau nhiều năm sử dụng. Ghế ngồi bọc da tuy đã nhiều vết nhăn nhưng vẫn có chức năng chỉnh điện, nhớ vị trí. Do thuộc bản cao cấp, chiếc X6 này có thêm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời. Một số chi tiết được ốp sợi carbon trang trí, giúp tăng vẻ thể thao.

Ảnh: Việt Trường

BMW X6 2009 được trang bị động cơ 6 xy-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 306 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Cỗ máy này đi kèm hộp số tự động 6 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình được hãng xe Đức công bố ở mức 11 lít/100 km. Tuy nhiên, thực tế sẽ cao hơn từ 3-4 lít do điều kiện vận hành ở nước ta và tuổi đời xe cao.

Ảnh: Việt Trường

Dù giá bán xe rẻ hơn chiếc VinFast VF3 “đập hộp”, song chiếc X6 không dành cho những người lần đầu mua ô tô hoặc cần một chiếc xe với chi phí vận hành rẻ như xe phổ thông, bởi xe Đức trên 15 năm tuổi cần bảo dưỡng hoặc thay mới sẽ tốn kém khá nhiều. Riêng chi phí nhiên liệu cho xe cũng cao hơn xe phổ thông rất nhiều.

