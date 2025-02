Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 năm 2025 có chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.

Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

Với chủ đề năm nay, học sinh sẽ được hóa thân thành đại dương để nêu lên những vấn đề mình đang phải đối mặt, trong đó nổi bật nhất là ô nhiễm môi trường biển. Các em lưu ý cần vận dụng trí tưởng tượng và sự sáng tạo không giới hạn để trò chuyện, tâm sự, nhắc nhở mọi người về vai trò của đại dương, đồng thời chia sẻ những giải pháp, hành động cụ thể để bảo vệ đại dương, biển và hệ sinh thái biển; thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn thiên nhiên, vì sự phát triển bền vững.

“Việc các em đưa ra được lý do nào đó thôi thúc mình buộc phải viết thư (qua việc cho thấy được ích lợi, thực trạng của đại dương) và bằng cách nào (qua hành động cụ thể, đề xuất giải pháp sáng tạo, hiệu quả) là các em đã giải quyết thấu đáo vấn đề quan trọng trong việc bảo vệ đại dương đối với sự sống còn của hành tinh, sự tồn vong của cả nhân loại”, đại diện Ban giám khảo lưu ý.

Cũng theo ban tổ chức, bức thư cần được viết bằng những câu văn rõ ràng, mạch lạc, giàu cảm xúc; tránh cách viết thư theo kiểu trình bày tư liệu, liệt kê hay kể lể chung chung. Bức thư có nhiều chi tiết sinh động, cách so sánh hợp lý sẽ càng lôi cuốn, hấp dẫn và thuyết phục người đọc.

Người viết cũng cần chủ động trong cách trình bày suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của mình sao cho thuyết phục nhất. "Bức thư đoạt giải cao thường là bức thư ý có tưởng độc đáo, có cách lập luận sáng rõ, hành văn vừa giản dị, vừa giàu tính biểu cảm”, đại diện Ban giám khảo nhấn mạnh.

Ngoài nội dung, người dự thi cũng cần tuân thủ một số quy định để có bài dự thi hợp lệ. Trong đó, bức thư phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

Các bức thư dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo sẽ chấm theo bản tiếng Việt. Ngoài ra, bức thư dự thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (lưu ý không viết vào mặt sau, có thể viết nhiều tờ, đánh số trang, ghim lại để tránh bị nhầm lẫn). Bức thư dự thi đánh máy vi tính hoặc photocopy được xem là không hợp lệ.

Mỗi bức thư dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Phong bì thư cần ghi rõ: Bức thư dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025).

Nơi nhận bài thi là Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 11/11/2024 đến 5/3/2025 (theo dấu Bưu điện).

