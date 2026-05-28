Trong ngành công nghiệp ô tô, nơi các thế hệ xe thường chỉ kéo dài 5-7 năm trước khi bị thay thế, vẫn tồn tại những mẫu xe đi ngược mọi quy luật phát triển. Chúng không chỉ sống sót qua nhiều thập kỷ mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, phương tiện quốc dân hoặc “cỗ máy bất tử” tại nhiều khu vực trên thế giới.

Từ những chiếc hatchback nhỏ bé của châu Âu cho tới SUV địa hình hay xe van phục vụ đại chúng, nhiều mẫu xe đã có vòng đời dài tới hàng chục năm nhờ độ bền, tính thực dụng và chi phí vận hành thấp. Dưới đây là những mẫu xe có tuổi thọ sản xuất dài nhất lịch sử ô tô thế giới.

Volkswagen Beetle: 65 năm (1938-2003)

Đứng đầu danh sách là Volkswagen Beetle với vòng đời kéo dài tới 65 năm. Đây không chỉ là một mẫu xe đơn thuần mà còn là biểu tượng toàn cầu, có mức độ nhận diện tương đương nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Ban đầu, Beetle được phát triển để “đưa nước Đức lên bánh xe” vào cuối thập niên 1930. Chiến tranh thế giới thứ hai khiến dự án bị gián đoạn, nhưng sau chiến tranh, Beetle lại hồi sinh mạnh mẽ trong bối cảnh châu Âu cần những mẫu xe giá rẻ, bền bỉ và dễ sử dụng.

Volkswagen Beetle được sản xuất tại 15 quốc gia, với tổng sản lượng hơn 21 triệu chiếc. Phiên bản cuối cùng mang tên Última Edición xuất xưởng tại Mexico năm 2003, khép lại một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử ô tô.

Morgan 4/4: 64 năm (1955-2019)

Trong khi phần lớn hãng xe liên tục đổi mới thiết kế, Morgan gần như đi ngược xu hướng khi giữ nguyên tinh thần cổ điển của dòng 4/4 suốt hơn 6 thập kỷ.

Mẫu roadster Anh quốc này mang kiểu dáng hoài cổ đặc trưng của thập niên 1950, với thân xe nhỏ gọn, mui mềm và cấu trúc tối giản. Dù liên tục được tinh chỉnh về khả năng vận hành và tiện nghi, thiết kế tổng thể gần như không thay đổi đáng kể.

Morgan từng sử dụng nhiều loại động cơ khác nhau, trong đó có động cơ Ford Sigma và cả máy Fiat ở một số giai đoạn. Cuối cùng, các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe đã buộc mẫu xe này phải ngừng sản xuất vào năm 2019.

Volkswagen Type 2: 64 năm (1949-2013)

Volkswagen Type 2, còn được biết đến với tên gọi Bus hoặc Kombi, là một trong những mẫu xe van nổi tiếng nhất lịch sử.

Ý tưởng về mẫu xe này xuất phát từ chiếc xe chở hàng thô sơ dùng trong nhà máy Wolfsburg. Sau đó, Volkswagen phát triển thành dòng van thương mại và xe cắm trại phục vụ đại chúng.

Tại châu Âu, Type 2 chủ yếu phục vụ công việc vận tải. Trong khi đó ở Mỹ, các biến thể camper van lại trở thành biểu tượng của lối sống du mục và văn hóa đường trường.

Dù đã được thay thế bằng các dòng Transporter hiện đại hơn, Type 2 vẫn tiếp tục được sản xuất tại Brazil và Mexico trong nhiều năm. Những chiếc cuối cùng thậm chí đã chuyển từ động cơ boxer làm mát bằng gió sang động cơ làm mát bằng nước để đáp ứng quy định khí thải.

Volkswagen chấm dứt dây chuyền Type 2 năm 2013 do các quy định mới yêu cầu xe phải có túi khí và ABS. Phiên bản “Last Edition” được sản xuất giới hạn 600 chiếc trở thành món đồ sưu tầm giá trị.

Quốc xe Ấn Độ, Ambassador: 49 năm (1958-2007)

Hindustan Ambassador được xem là “quốc xe” của Ấn Độ suốt nhiều thập kỷ. Mẫu sedan này thực chất dựa trên Morris Oxford Series III của Anh, nhưng lại có "cuộc đời" dài bất ngờ tại thị trường Nam Á.

Trong gần nửa thế kỷ, Ambassador gần như không thay đổi đáng kể về thiết kế. Xe được sử dụng rộng rãi làm taxi, xe công vụ và phương tiện cá nhân của tầng lớp trung lưu Ấn Độ.

Đến năm 2017, Peugeot đã chi khoảng 10 triệu bảng Anh để mua lại thương hiệu Ambassador nhằm chuẩn bị cho kế hoạch quay lại thị trường Ấn Độ.

Lada Niva: 48 năm và vẫn tiếp tục (1977-nay)

Lada Niva được phát triển để phục vụ điều kiện khắc nghiệt tại Siberia. Dù chia sẻ một số linh kiện với sedan Fiat-based của Lada, Niva là mẫu xe được thiết kế gần như hoàn toàn mới.

Nhờ cấu trúc nhỏ gọn, hệ dẫn động 4 bánh bền bỉ và khả năng off-road ấn tượng, Niva nhanh chóng trở thành sản phẩm xuất khẩu thành công nhất của Lada.

Mẫu SUV Nga này từng phục vụ tại các căn cứ Nam Cực và vẫn tiếp tục được sản xuất tới nay. Dù đã có một số nâng cấp nhẹ vào năm 2020, thiết kế cơ bản của Niva gần như không thay đổi suốt gần nửa thế kỷ.

Toyota Land Cruiser 70 Series: 41 năm và vẫn tiếp tục (1984-nay)

Trong khi nhiều mẫu SUV địa hình dần chuyển sang thiên hướng đô thị, Toyota Land Cruiser 70 Series vẫn giữ nguyên triết lý thực dụng và bền bỉ.

Dòng xe này đặc biệt phổ biến tại châu Phi, Australia và các khu vực có điều kiện vận hành khắc nghiệt. Toyota tiếp tục duy trì sản xuất nhờ nhu cầu lớn đối với SUV khung gầm rời sử dụng động cơ diesel V8.

Land Cruiser 70 có nhiều biến thể gồm bán tải hai cửa, bốn cửa và SUV truyền thống. Một số xe được lắp ráp tại Bồ Đào Nha để phục vụ xuất khẩu.

Mini: 41 năm (1959-2000)

Mini đời đầu là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô Anh quốc, tương tự vai trò của The Beatles trong âm nhạc.

Mẫu xe do Alec Issigonis thiết kế nổi tiếng nhờ cách bố trí động cơ đặt ngang kết hợp hộp số ngay bên dưới, giúp tối ưu không gian nội thất cực kỳ hiệu quả.

Dù kích thước rất nhỏ, Mini vẫn đủ chỗ cho 4 người. Tổng cộng hơn 5,3 triệu chiếc Mini cổ điển đã được sản xuất.

Ảnh hưởng của Mini vượt xa phân khúc xe đô thị. Thậm chí, kỹ sư Lamborghini từng tham khảo cách bố trí động cơ của Mini khi phát triển siêu xe Miura.

Mercedes-Benz G-Class: 38 năm (1979-2017)

Mercedes-Benz G-Class là một trong những mẫu SUV hiếm hoi chuyển mình từ xe quân sự thành biểu tượng xa xỉ toàn cầu.

Ban đầu, G-Class được phát triển như một mẫu xe địa hình thuần chất dành cho quân đội và lực lượng đặc nhiệm. Tuy nhiên theo thời gian, mẫu xe này dần xuất hiện tại Beverly Hills, Dubai hay Monaco như biểu tượng của giới giàu có.

Phiên bản sản xuất từ năm 1979 tới 2017 gần như giữ nguyên kiểu dáng hộp vuông đặc trưng. Đến thế hệ mới, Mercedes vẫn duy trì thiết kế mang tính nhận diện nhưng nâng cấp toàn diện về nền tảng và công nghệ.

Peugeot 405: 38 năm và vẫn tiếp tục (1987-nay)

Peugeot 405 từng được bán tại Mỹ và là một trong những mẫu sedan thành công nhất của hãng xe Pháp.

Dù đã khai tử tại châu Âu từ lâu, mẫu xe này vẫn được sản xuất ở Iran. Đặc biệt, Peugeot từng phát triển biến thể dẫn động cầu sau mang tên Roa sử dụng động cơ lấy từ Hillman Avenger.

Land Rover 90/110/Defender: 33 năm (1983-2016)

Land Rover Defender thực chất là hậu duệ trực tiếp của mẫu Land Rover nguyên bản ra mắt từ năm 1948. Khi xuất hiện dưới tên gọi 90 và 110 vào đầu thập niên 1980, dòng xe này thay thế Series III nhưng vẫn giữ phong cách vuông vức đặc trưng, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng khả năng off-road nổi tiếng.

So với thế hệ trước, Defender được bổ sung thêm nhiều tiện nghi và cải thiện tính thực dụng, nhưng không đánh mất chất xe địa hình thuần chất vốn làm nên tên tuổi của mình.

Điều duy nhất khiến Defender phải dừng cuộc chơi không phải địa hình khắc nghiệt, mà là các quy định pháp lý ngày càng nghiêm ngặt.

Land Rover buộc phải khai tử mẫu xe này vào năm 2016 do chi phí nâng cấp thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và khí thải mới trở nên quá tốn kém.

Những tin đồn về việc tiếp tục sản xuất ở nước ngoài sau đó đều không thành hiện thực, khép lại hơn ba thập kỷ tồn tại của một biểu tượng off-road trong lịch sử ngành xe hơi.

Theo Autocar

