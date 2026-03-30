Apple có thể vừa âm thầm thừa nhận điều mà nhiều người đã nghĩ từ lâu: hãng khó có thể tự mình chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhưng thay vì tiếp tục đổ nguồn lực vào một chiến lược không hiệu quả, công ty dường như đang lựa chọn hướng đi thông minh hơn về dài hạn, để AI của người khác làm phần “nặng”, còn Apple tập trung vào thế mạnh cốt lõi của mình.

Siri sẽ sớm được hỗ trợ bởi Gemini. Ảnh: PhoneArena

Nói cách khác, Apple muốn biến chiếc iPhone thành một trung tâm AI, nơi mọi trợ lý thông minh cùng tồn tại.

Đây là cách tiếp cận khác biệt hoàn toàn so với việc cố xây dựng một chatbot tốt hơn ChatGPT hay các công nghệ từ Google.

Theo nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg, trong bản tin Power On mới nhất, Apple đang tái cấu trúc chiến lược AI.

Thay vì cố tạo ra trợ lý thông minh nhất, Apple muốn đảm bảo iPhone trở thành nơi tất cả các trợ lý AI đều “sống”.

Kế hoạch dự kiến được công bố tại sự kiện WWDC vào ngày 8/6 gồm hai phần chính.

Đầu tiên, Apple đang phát triển tính năng “Extensions” cho iOS 27, cho phép người dùng tải các chatbot AI như ChatGPT, Gemini hoặc Claude và sử dụng trực tiếp bên trong Siri.

Thậm chí, Apple còn dự định tạo một khu vực riêng trong App Store dành cho các công cụ AI, gần giống như “App Store AI” bên trong App Store hiện tại.

Phần thứ hai là Apple sẽ sử dụng công nghệ Gemini của Google để xây dựng lại Siri, nhằm đảm bảo trợ lý mặc định hoạt động đủ tốt ngay từ lần thiết lập đầu tiên, giúp người dùng không muốn thay thế ngay lập tức.

Thay vì cố tạo chatbot tốt hơn OpenAI hay Google, điều Apple gặp khó khăn trong thời gian qua, hãng đang định vị iPhone như “căn cứ trung tâm” cho bất kỳ AI nào người dùng yêu thích.

Và dĩ nhiên, Apple vẫn hưởng mức chia 30% quen thuộc từ các gói đăng ký AI được mua qua App Store.

Không chỉ là bản cập nhật Siri đơn thuần

Điều quan trọng cần hiểu là đây không chỉ nâng cấp Siri. Apple về cơ bản đang thừa nhận rằng AI nội bộ của họ sẽ không sớm bắt kịp đối thủ.

Đối với một công ty vốn luôn muốn kiểm soát toàn bộ trải nghiệm người dùng, đây là sự thay đổi rất lớn.

Có thể hình dung theo cách App Store đang hoạt động. Apple cung cấp các ứng dụng như Mail, Maps và Safari, nhưng người dùng vẫn có thể tải Gmail, Google Maps hay Chrome.

Dù bạn chọn ứng dụng nào, Apple vẫn kiếm tiền. Chiến lược này đã thành công trong nhiều năm.

Tuy nhiên, AI không chỉ là một ứng dụng thay thế đơn giản. AI đang dần trở thành “hệ điều hành tiếp theo”.

Điều này khiến việc mở cửa cho đối thủ trở thành bước đi quan trọng hơn nhiều so với việc cho phép chọn ứng dụng email khác.

Gemini sẽ hỗ trợ hầu hết Siri, nhưng các chatbot khác vẫn có thể hoạt động trên iOS. Ảnh: Google

Năm ngoái, Apple đã tái cấu trúc toàn bộ đội ngũ AI vì tiến độ phát triển nội bộ quá chậm. Và với WWDC đang đến gần, chiến lược mới đang dần lộ diện.

Biết khi nào cần xoay trục là một nửa chiến thắng

Nói thẳng, Apple đã bỏ lỡ nhịp trong cuộc đua AI. Việc Siri liên tục trì hoãn, các tính năng Apple Intelligence thiếu ấn tượng, cùng sự thất vọng nội bộ vì những lời hứa không thể thực hiện, tất cả tạo nên hình ảnh một công ty đã cố gắng tự làm nhưng không đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên, việc nhận ra cuộc chiến khó thắng và chuyển hướng thay vì cố chấp tiếp tục đầu tư cũng là điều đáng ghi nhận.

Apple đang chuyển sang “Kế hoạch B”, tận dụng lợi thế lớn nhất của mình: phần cứng và hệ sinh thái người dùng đã gắn bó chặt chẽ.

Không thể nói Apple đã lên kế hoạch này từ đầu. Hãng đi đến đây vì chiến lược ban đầu không hiệu quả.

Nhưng ý tưởng để các công ty AI hàng đầu cạnh tranh vị trí trên iPhone, trong khi Apple hưởng lợi từ hệ sinh thái, có thể là mô hình kinh doanh bền vững lâu dài.

Câu hỏi lớn nhất là trải nghiệm thực tế. Liệu người dùng iPhone có cảm thấy họ nhận được một hệ thống AI mạnh mẽ, liền mạch? Hay Apple chỉ đóng vai trò trung gian giữa người dùng và những ứng dụng thực sự “suy nghĩ”?

Đó sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiến lược AI mới của Apple, một chiến lược bắt đầu bằng việc thừa nhận thất bại, nhưng có thể mở ra con đường thành công hoàn toàn khác.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)