Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ là “cuộc đại tu quan trọng nhất trong lịch sử iPhone”, vượt qua cả những thay đổi từng xuất hiện trên các thế hệ mang tính biểu tượng trước đây.

iPhone gập có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho iPhone. Ảnh: 9to5mac

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman nhấn mạnh rằng dù iPhone 4, iPhone 6 hay iPhone X từng tạo ra những bước nhảy lớn về thiết kế, iPhone gập sắp tới sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác. “Đó là một thiết kế hoàn toàn mới”, ông nhận định.

Nói cách khác, Apple không chỉ nâng cấp hay tinh chỉnh, mà đang hướng đến một hình thái iPhone hoàn toàn khác biệt so với những gì người dùng đã quen thuộc suốt gần hai thập kỷ qua.

iPhone gập có thể đánh dấu bước chuyển mình tương tự như khi Apple lần đầu loại bỏ nút Home vật lý hay chuyển sang màn hình lớn hơn. Tuy nhiên, lần này thay đổi sẽ sâu sắc hơn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng tương tác với thiết bị.

Thiết kế mở như cuốn sách, hướng tới trải nghiệm đa nhiệm

Theo các báo cáo gần đây, iPhone gập của Apple sẽ mở ra theo dạng cuốn sách, tương tự các mẫu smartphone gập dạng “Fold” hiện nay trên thị trường.

Khi mở ra, thiết bị sẽ cung cấp màn hình lớn bên trong, cho phép người dùng xem video, chơi game và làm việc đa nhiệm thuận tiện hơn.

Apple được cho là đang tối ưu iOS 27 dành riêng cho thiết bị này. Hệ điều hành mới có thể hỗ trợ mở ứng dụng song song, kéo thả nội dung giữa các cửa sổ và bổ sung các tính năng đa nhiệm tương tự iPad.

Điều này cho thấy Apple muốn biến iPhone gập không chỉ là một chiếc điện thoại, mà còn đóng vai trò gần giống một thiết bị lai giữa smartphone và tablet.

Nếu hướng đi này trở thành hiện thực, iPhone gập có thể thay đổi cách người dùng sử dụng điện thoại hằng ngày.

Việc đọc tài liệu, chỉnh sửa ảnh, xử lý email hoặc xem nội dung đa phương tiện có thể trở nên thuận tiện hơn trên một thiết bị duy nhất, thay vì phải chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính bảng.

Thông số màn hình và công nghệ giảm nếp gấp

Một báo cáo trước đó cho biết iPhone gập sẽ được trang bị màn hình bên trong khoảng 7,7 inch, trong khi màn hình ngoài khoảng 5,3 inch.

Kích thước này đặt thiết bị vào nhóm smartphone gập dạng lớn, với mục tiêu cung cấp không gian hiển thị rộng rãi nhưng vẫn giữ được tính di động.

Ban đầu, nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ tạo ra màn hình gần như “không có nếp gấp”.

Tuy nhiên, các thông tin sau đó cho thấy công ty đang sử dụng công nghệ giúp giảm nếp gấp thay vì loại bỏ hoàn toàn.

Điều này phản ánh thực tế rằng công nghệ màn hình gập vẫn còn nhiều thách thức và Apple có thể ưu tiên độ bền cũng như chất lượng hiển thị lâu dài hơn là chạy theo yếu tố “không nếp gấp” tuyệt đối.

Màn hình bên trong kiểu iPad 7,8 inch của iPhone Fold. Ảnh: Front Page Technology (Fpt)

Dù vậy, Apple được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể độ mượt khi vuốt, độ sáng và độ bền bản lề. Đây là những yếu tố quan trọng để iPhone gập có thể cạnh tranh trong phân khúc cao cấp vốn đang phát triển nhanh.

Camera, Touch ID và những lựa chọn gây chú ý

Nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết iPhone gập có thể sở hữu hai camera phía sau và một camera trước. Điều đáng chú ý là thiết bị này có thể quay trở lại sử dụng Touch ID tích hợp vào nút nguồn thay vì Face ID.

Quyết định này có thể xuất phát từ những hạn chế về không gian bên trong thiết kế gập. Hệ thống Face ID yêu cầu nhiều cảm biến phức tạp, trong khi Touch ID trong nút nguồn giúp tiết kiệm diện tích và đơn giản hóa cấu trúc phần cứng.

Đây cũng là hướng đi mà Apple từng áp dụng trên một số dòng iPad.

Nếu điều này xảy ra, iPhone gập sẽ là mẫu iPhone cao cấp hiếm hoi không dùng Face ID, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong triết lý thiết kế bảo mật của Apple.

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Apple nhiều khả năng sẽ công bố iPhone gập vào tháng 9 năm nay, cùng thời điểm với dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích như Tim Long và Mark Gurman cho rằng thiết bị gập có thể lên kệ muộn hơn so với các mẫu Pro, có thể do quy trình sản xuất phức tạp hoặc sản lượng ban đầu hạn chế.

Về giá bán, các ước tính tại thị trường Mỹ cho thấy iPhone gập có thể khởi điểm từ 1.999 USD hoặc cao hơn.

Mức giá này đặt thiết bị vào phân khúc siêu cao cấp, phù hợp với chiến lược của Apple khi ra mắt một sản phẩm hoàn toàn mới.

Giá cao cũng phản ánh chi phí nghiên cứu, công nghệ màn hình gập và bản lề phức tạp. Tuy nhiên, Apple thường hướng tới nhóm người dùng sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm mới, trước khi dần phổ biến công nghệ xuống các dòng sản phẩm rẻ hơn.

Nếu những thông tin trên trở thành hiện thực, iPhone gập không chỉ là một sản phẩm mới mà còn có thể định hình lại toàn bộ dòng iPhone trong tương lai.

Apple từng nhiều lần thay đổi thị trường smartphone bằng các quyết định thiết kế táo bạo và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Với thiết kế hoàn toàn mới, hệ điều hành tối ưu đa nhiệm và mức giá cao cấp, iPhone gập có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho iPhone.

Quan trọng hơn, nó có thể đánh dấu thời điểm Apple bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone gập – thị trường đang ngày càng trở nên sôi động.

(Theo Mashable, MacRumors)