Dưới đây là 10 cái tên được coi là “người hùng thầm lặng” của Apple, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nếu bạn tự nhận là fan của Apple, hãy thử xem bạn nhận ra được bao nhiêu người.

Paul Brainerd: Người đặt nền móng cho xuất bản trên máy tính

Paul Brainerd là người đặt ra thuật ngữ “desktop publishing” - xuất bản trên máy tính để bàn và phát hành ứng dụng DTP dành cho người dùng phổ thông đầu tiên mang tên PageMaker.

Điều quan trọng là phần mềm này ban đầu chỉ có trên Mac. Nhờ PageMaker, Apple đã nhanh chóng thu hút giới sáng tạo, từ nhà thiết kế đồ họa đến nhà xuất bản, tạo nên một thị trường then chốt giúp Macintosh phát triển mạnh mẽ.

Douglas Engelbart: Bộ não đằng sau chuột máy tính và siêu liên kết

Từ thập niên 1960, Douglas Engelbart đã phát minh ra chuột máy tính, siêu liên kết, trình xử lý văn bản và nhiều khái niệm nền tảng khác của máy tính hiện đại. Những ý tưởng này sau đó được phát triển thêm tại Xerox PARC và trở thành nguồn cảm hứng cho các yếu tố giao diện đột phá trên Apple Lisa và Macintosh đời đầu.

Rob Janoff: Người thiết kế logo “quả táo cắn dở”

Rob Janoff là tác giả của logo Apple thứ hai - phiên bản mà công ty vẫn sử dụng cho đến ngày nay, chỉ thay đổi đôi chút về màu sắc qua thời gian. Logo đầu tiên của Apple tuy đẹp nhưng khá rối rắm và khó ứng dụng. Thiết kế đơn giản, dễ nhận diện của Janoff đã trở thành biểu tượng toàn cầu.

John Knoll: Đồng sáng tạo Photoshop và mối liên hệ với Mac

John Knoll là đồng sáng tạo phần mềm chỉnh sửa ảnh nổi tiếng Adobe Photoshop. Giống như PageMaker, Photoshop ban đầu cũng chỉ có trên Mac. Điều này tiếp tục củng cố vị thế của Apple trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh và thiết kế đồ họa.

Jerry Manock: Cha đẻ nhóm thiết kế công nghiệp của Apple

Jerry Manock tham gia thiết kế Apple II, Apple III, Lisa và Macintosh. Là nhà thiết kế đầu tiên của Apple, ông thường được xem là “cha đẻ” của nhóm Industrial Design - bộ phận thiết kế công nghiệp nổi tiếng của công ty. Những quyết định ban đầu của ông đã định hình triết lý thiết kế tối giản và thân thiện mà Apple theo đuổi sau này.

Tim Mott: Người phát minh cú nhấp đúp chuột

Tim Mott là thành viên của đội Xerox PARC, nơi phát triển nhiều khái niệm giao diện truyền cảm hứng cho Macintosh. Ông đặc biệt nổi tiếng với việc phát minh thao tác nhấp đúp chuột, một hành động nhỏ nhưng trở thành tiêu chuẩn trên mọi hệ điều hành đồ họa.

Joy Mountford: Người làm nên trải nghiệm thân thiện của Mac

Trong giai đoạn 1986–1996, Joy Mountford lãnh đạo nhóm Human Interface của Apple. Đội ngũ này gồm các nhà khoa học và nghệ sĩ thị giác, giúp sản phẩm Apple trở nên dễ sử dụng hơn.

Họ cũng xây dựng bộ hướng dẫn về khả năng sử dụng dành cho các nhà phát triển ứng dụng Mac, nền tảng quan trọng cho trải nghiệm đồng nhất của hệ sinh thái Apple.

Marc Newson: Nhà thiết kế ngôi sao phía sau Apple Watch

Marc Newson là nhà thiết kế nổi tiếng từng tham gia phát triển Apple Watch và thiết kế các cửa hàng bán lẻ Apple. Ông có mối quan hệ thân thiết với Jony Ive và hai người hiện còn cùng nhau thành lập công ty riêng. Phong cách thiết kế tinh tế của Newson góp phần định hình hình ảnh cao cấp của Apple.

Burrell Smith: “Steve Wozniak thứ hai” của Apple

Burrell Smith là kỹ sư thiết kế bo mạch chủ cho Macintosh. Một đồng nghiệp từng nhận xét rằng ông là người gần nhất mà Apple có được sau Steve Wozniak về tài năng kỹ thuật. Những đóng góp của Smith giúp Macintosh đạt hiệu năng vượt trội so với phần cứng cùng thời.

Bud Tribble: Người quản lý phần mềm và bảo vệ quyền riêng tư

Bud Tribble từng là quản lý phần mềm cho Macintosh nguyên bản, sau này giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại Apple với trọng tâm là quyền riêng tư. Ông góp phần xây dựng định hướng bảo mật dữ liệu người dùng, một yếu tố quan trọng trong chiến lược hiện đại của Apple.

Bạn biết bao nhiêu cái tên trong số này? Và nếu hứng thú, hãy thử đoán xem những người nào đã thực sự lọt vào danh sách 50 nhân vật tiêu biểu của Apple. Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong thời gian tới.

(Theo Macworld, PhoneArena)